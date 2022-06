El anime Kakegurui Twin revela tráiler, visual y fecha de estreno

El anime spin-off de Kakegurui Twin recibió un tráiler y una imagen clave, así como una fecha de lanzamiento en Netflix el 4 de agosto. El tráiler muestra la canción final "Queen's Bluff" de i☆Ris, además de brindar una muestra de las experiencias de Mary Satome como estudiante de primer año.

El personal y el elenco del anime también fueron revelados, y el primero incluye a Yuuichiro Hayashi (Kakegurui, Attack on Titan: The Final Season) como director en jefe, Kaori Makita (Twittering Birds Never Fly~The Clouds Gather) como director, Shigeru Murakoshi (I' m Quitting Heroing) como compositor de la serie, Manabu Nii (The Day I Became a God) como diseñador de personajes y uno de los principales directores de animación.

Makinobu Nomura (codirector de arte de Kakegurui) como uno de los directores de arte, Ayako Suenaga (Kakegurui) como diseñador de color, Katou Shinnosuke (director de fotografía asistente de Jujutsu Kaisen) como director de fotografía, y TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND (Kakegurui) como compositor musical, según informó el sitio web de Kakegurui Twin.

Mientras tanto, el elenco incluye a Minami Tanaka como Mary Saotome, Rina Honnizumi como Tsuzura Hanatemari, You Taichi como Yukimi Togakushi, Yuuko Kaida como Sachiko Juraku, Aoi Koga como Mikura Sado, Seiichirou Yamashita como Aoi Mibuomi y Rie Takahashi como Sakura Miharutaki. Todos los personajes aparecen en la imagen clave:

Visual del anime Kakegurui Twin

Studio MAPPA, que produjo la adaptación al anime de la serie principal de Kakegurui, se anunció previamente como la productora de animación. La Verdad Noticias te comparte que el manga Kakegurui Twin comenzó en 2015 y tiene 12 volúmenes tankoubon a partir de octubre de 2021.

Yen Press describe la historia como: “Como estudiante de primer año de la renombrada Academia Privada Hyakkaou, Mary Saotome sabe que su futuro está listo para un crucero de ida hacia la cima…”

“Es decir, hasta que un encuentro con un antiguo compañero de clase convertido en mascota arroja a la princesa novata al mundo de las apuestas. ¿Puede una chica normal como Mary hacer amigos y sobrevivir sin deudas solo con ingenio y suerte? ¡Descúbrelo en esta precuela del megapopular Kakegurui!”

El manga publicado por Square Enix está dibujado por Kei Saiki y escrito por Homura Kawamoto de la serie principal. Está serializado en Monthly Gangan Joker y publicado bajo el sello Gangan Comics Joker.

La principal serie de manga Kakegurui comenzó en 2014. Dos temporadas de anime se emitieron en 2017 y 2019 respectivamente en la plataforma de Netflix. El manga también inspiró un drama televisivo de acción en vivo de 2018 y un juego móvil ahora desaparecido. El spin off Kakegurui Twin estrenará su anime este verano.

