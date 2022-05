El anime Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute presenta a Alpha en nuevo tráiler

El Twitter oficial de Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute (The Eminence of Shadow) lanzó un nuevo tráiler de vista previa de anime con Alpha y la voz de Asami Seto. El anime está programado para octubre de 2022.

Además, el elenco principal del anime es Seiichirou Yamashita como protagonista Cid Kagenou, Kana Hanazawa como Alexia Midgar, Youko Hikasa como Iris Midgar, Inori Minase como Beta, Suzuko Mimori como Gamma, Fairouz Ai como Delta, Hisako Kanemoto como Episolon, Ayaka Asai como Zeta y Reina Kondo como Eta.

El canal de YouTube de KADOKAWA compartió el nuevo tráiler de The Eminence of Shadow y presentó formalmente al personaje Alpha. Anteriormente, La Verdad Noticias infomró que el anime Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute confirma estrenar en 2022 (otoño).

The Eminence in Shadow se basa en las novelas ligeras de Daisuke Aizawa con ilustraciones de Azunishi, que comenzaron en 2018 y tienen cuatro volúmenes a partir de febrero de 2021.

La historia comenzó como una novela web sobre Shouetsuka ni Narou y ha inspirado dos series de manga, que incluyen un spin-off cómico. Las novelas ligeras se publican bajo el sello ENTERBRAIN de Kadokawa. La serie tiene más de 1,5 millones de copias en circulación.

Visual de Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute

Yen Press describe el primer volumen de las novelas ligeras como: “Incluso en su vida pasada, el sueño de Cid no era convertirse en protagonista o jefe final. Prefiere pasar desapercibido como un personaje secundario hasta que sea el momento de mayor audiencia para revelar que es un autor intelectual... o al menos, hacer lo siguiente mejor: ¡pretender serlo!”

“Y ahora que ha renacido en otro mundo, está listo para establecer las condiciones perfectas para vivir sus sueños al máximo”.

“Armado con su imaginación hiperactiva, Cid recluta en broma miembros para su organización e inventa toda una historia de fondo sobre un culto malvado que deben acabar. Bueno, por suerte, estos adversarios imaginarios resultan ser reales, ¡y todos saben la verdad menos él! Recuerda que también puedes ir al sitio web oficial de Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute aquí.

