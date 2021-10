El anime Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute confirma estrenar en 2022

Un nuevo anime de estreno titulado Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute (The Eminence in Shadow) ha lanzado su primer tráiler hoy. Basada en una serie de novelas ligeras del mismo título escrita por Daisuke Aizawa e ilustrada por Tōzai, The Eminence in Shadow comenzó a publicarse en línea en 2018.

En diciembre del mismo año, una adaptación de manga dibujada por Anri Sakano comenzó a publicarse en la revista Comp Ace. Ambos han sido autorizados en Norteamérica por Yen Press. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre su anime y fecha de estreno. Antes informamos una guía completa de anime de otoño de 2021.

Fecha de estreno Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute

The Eminence in Shadow está programado para su lanzamiento en algún momento de 2022. Está dirigido por Kazuya Nakanishi con Kanichi Kaito como editor de la historia y Makoto Iino a cargo del diseño de personajes. Un tráiler confirmó su fecha de lanzamiento en el canal de YouTube AniTV.

¿De qué trata The Eminence in Shadow?

Foto: Nexus - Teaser visual de "The Eminence in Shadow"

Producida por Nexus, la compañía detrás de otras series de anime como "Darwin's Game", The Eminence in Shadow se centra en el personaje de Cid Kageno. A diferencia de otros niños, Cid no estaba interesado en ser un héroe o un villano, en cambio, quería convertirse en un cerebro que acechaba en las sombras, un corredor de sombras.

En su vida anterior, Cid murió antes de poder llevar a cabo sus planes. Ahora renacido en un mundo de magia y dotado de una gran imaginación, Cid cree que tiene todo para hacer realidad sus sueños.

Comienza a reclutar personas para que formen parte de su organización no tan seria con el propósito de acabar con un culto nefasto, que sorprendentemente, resulta ser el verdadero negocio.

Fiel a su título, el tráiler tiene una estética muy oscura y ominosa. La mayor parte de la acción parece tener lugar en la ciudad de noche, pero poco se puede extraer de la narrativa principal.

Finalmente, se destacó una frase clave del tráiler: "Esta noche el mundo sabrá de nosotros". Podemos relacionar esta línea con las ambiciones de Cid de convertirse en un notorio habitante de las sombras. También puedes ir al sitio web oficial de Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute aquí.

