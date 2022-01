El anime Hikari no Ou confirma a Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell

La adaptación al anime de las novelas de fantasía Hikari no Ou de Rieko Hinata será dirigida por Junji Nishimura (True Tears, Ranma 1/2 Nettou Hen Ep 70 en adelante) con Mamoru Oshii (director de Ghost in the Shell, Urusei Yatsura Ep 1-Ep 129 director principal) como compositor y guionista de la serie, anunció la emisora japonesa WOWOW.

El diseño del logo del anime también fue revelado. Recordemos que Nishimura y Oshii trabajaron juntos anteriormente en la comedia de vampiros de 2021 "Vlad Love", con el primero como director y el segundo como director jefe, compositor de la serie y guionista.

Para la película Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer de 1984, Oshii se desempeñó como director con Nishimura como director de unidad. La Verdad Noticias te comparte más detalles del nuevo anime de fantasía a continuación.

¿Cuándo sale el anime Hikari no Ou?

Foto: Novelas de Rieko Hinata

Aún no tenemos fecha de estreno, pero el anime se anunció en noviembre de 2020. El programa se transmitirá a través del canal WOWOW y es producido por Signal.MD (Platinum End, Deemo: The Movie, Words Bubble Up Like Soda Pop).

Los libros publicados por Holp Shuppan en los que se basa el anime comenzaron en 2018 y terminaron en 2020 con cuatro volúmenes. Akihiro Yamada proporcionó las ilustraciones. Según informó Comic Natalie sobre Hikari no Ou, la sinopsis de la serie es la siguiente:

El anime tiene lugar después de la guerra final de la humanidad, con la tierra cubierta por un bosque negro en el que vagan criaturas ardientes. También hay un patógeno que hace que los cuerpos humanos se enciendan.

Dado que las criaturas son la fuente del único fuego que los humanos pueden manejar con seguridad, los cazadores de fuego armados con hoz (Hikari) se aventuran en los bosques para buscar a estos seres.

Entre los cazadores, se habla de un cometa de mil años, y de cómo el que lo cace se llamará Rey de los Cazadores de Fuego. Los personajes principales son Touko, de 11 años, y Koushi, de 15, cuyos destinos cruzados ponen en marcha la historia.

¿Dónde se puede ver anime?

Puedes ver series de anime en Crunchyroll, Funimation, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Hulu, entre otras plataformas de streaming legales. En otras noticias, antes informamos todo sobre los 10 mejores animes transmitidos en Japón para 2021.

