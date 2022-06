El anime Fairy Tail llega a HBO Max en esta fecha

Según informó La República, la plataforma de streaming HBO Max reveló los estrenos de películas, series, documentales y animes que llegarán a su catálogo en junio de 2022. ¡Así es! Como leíste en el título de este artículo, el anime Fairy Tail es uno de los lanzamientos.

El anime es considerado un clásico de los títulos shonen junto a Naruto, Dragon Ball y One Piece. Está basado en el manga original creado por Hiro Mashima y tuvo más de 300 episodios. La lista de estrenos en HBO Max confirmó que las primeras 2 temporadas de FT con subtítulos y doblaje en español latino estarán disponibles para ver. Sin embargo, ya estamos a 8 de junio y todavía no se pueden visualizar.

Recordemos que la primera temporada tiene un total de 48 episodios, mientras que la segunda tiene 24. De igual forma, Hiro Mashima es el creador de Edens Zero, una nueva serie de manga que también tiene adaptación de anime.

¿Cuándo se podrá ver Fairy Tail en HBO Max?

�� | Anime

Fairy Tail llega doblado y subtitulado a HBO Max este 13 de junio. Aquí el avance subtitulado ya disponible en la plataforma. pic.twitter.com/gFlvvMOW39 — WDN ES - World Dubbing News (@wdn_es) June 8, 2022

La serie ha sido listada para estrenarse en HBO Max Latinoamérica a partir del lunes 13 de junio. La editorial describe su historia como tal: “La linda maga Lucy quiere unirse a Fairy-Tail, un club para los magos más poderosos. Pero, en cambio, sus ambiciones la llevan a las garras de una pandilla de piratas desagradables liderados por un mago tortuoso”.

“Su única esperanza es Natsu, un chico extraño que conoce en sus viajes. Natsu no es el típico héroe: se marea, come como un cerdo y su mejor amigo es un gato que habla. Con amigos como este, ¿Lucy está mejor con sus enemigos?”

Por otra parte, Edens Zero estrenó su anime durante la temporada de primavera 2021 y es un título exclusivo de la plataforma Netflix. El gigante de streaming también tiene series como Shaman King (2021) y Nanatsu no Taizai: Seven Deadly Sins.

Foto: Fairy-Tail / Kodansha

En HBO Max encontrarás animes como One Piece, Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido, Megalobox: Temporada 1, Detective Conan, Doraemon, My Hero Academia: Two Heroes, entre otras series y películas de anime más.

Aunque Edens Zero es el sucesor de Fairy Tail, la serie de Natsu continúa ganando un lugar muy especial con los fanáticos de Hiro Mashima. También tiene dos películas tituladas “Fairy-Tail la película: la doncella del Fénix” en 2012 y “Fairy-Tail: dragon cry” en 2017.

