El anime Evangelion causa revuelo por los pechos de sus waifus

Según informó Kudasai, WTK se convirtió en un usuario de Twitter muy seguido por compartir listas de información sobre los lanzamientos físicos más recientes de la animación japonesa en Occidente. Ahora llegó el turno de Neon Genesis Evangelion.

El artículo de Kudasai habló de la franquicia de Shinji Ikari debido a su reciente controversia generada por una edición especial en caja de acero, misma que también incluyó la película The End of Evangelion.

Los pechos de Evangelion generan polémica

Imagen: Studio Khara / Neon Genesis Evangelion

Toda la polémica tiene que ver con las portadas de las nuevas cajas Blu-ray, ya que están centradas el busto y pechos de las waifus del anime EVA como Asuka Langley Souryuu y Rei Ayanami.

Incluso Shinji Ikari tiene una caja centrada en su busto, pero las cajas coleccionables generaron varios comentarios en la publicación original de WTK, e incluso superaron más de mil respuestas citadas en menos de una semana:

“Me gusta la mercancía de Evangelion, pero… ¿es una broma? ¡Qué c4r4jos!”.

Otros usuarios comentaron: “Estas cajas de Blu-ray están haciendo un gran trabajo para separar a los fans del anime de los ‘turistas’. Si este tipo de cosas les molestan tanto, podrían dejar de ser aficionados al anime. Les aseguro que no será la primera vez que se quejen”.

“Esta ilustración del Blu-ray es simplemente… ¿Por qué? Tenían otras múltiples opciones como… no sé, poner los mechas en la portada y acabar con ello, son más chulos y más bonitos que unas tetas”, escribió otro usuario en Twitter.

“Siempre fue una historia emocional, madura y épica sobre el autodescubrimiento y las batallas mecha, con toneladas de fan-service”.

Otros defendieron las casas de EVA comentando: “Ahora a todos los gatos que se quejan de esto. Si no es lo suyo, entonces miren otra cosa y sigan presionando”.

El sarcasmo no faltó en comentarios como: “‘Hombre, ¿recuerdas que la colección platino tenía arte de los personajes?’ No, pongamos los pechos de las adolescentes en las portadas porque eso es totalmente genial y no es para nada espeluznante”.

“Si te preocupas por el arte de la caja, tal vez el anime no sea lo tuyo. Estás perdiendo el tiempo aquí. Busca otra cosa para ver”.

“Aquí puedes notar quiénes son los falsos fanáticos, los que se molestan por esto”.

El tema de los pechos de chicas anime es algo recurrente y que genera polémica. Evangelion no es la única franquicia japonesa que ha causado revuelo por sus waifus. Después de todo, anteriormente se hizo viral que un fanático midó la delantera de Yunyun del anime KonoSuba.

¿Qué temas trata Evangelion?

El dilema del erizo.

Eros y Tánatos.

Libido y Destrudo.

Ansiedad por Separación.

Depresión.

Dependencia infantil.

Principio de placer.

Id / Ego / Superego.

La enfermedad mortal.

La historia se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, los “Ángeles”, utilizando para ello bio mechas humanoides llamados Evangelion (acortado a EVA).

