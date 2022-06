El anime Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time llegará a cines de Norteamérica

GKIDS anunció que ha adquirido los derechos de cine en Norteamérica, video casero y EST de la película final Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time. La muy esperada cuarta y última entrega de las nuevas ediciones teatrales 'Rebuild' de la franquicia Evangelion del director Hideaki Anno se estrenó en los cines japoneses en 2021.

GKIDS planea estrenar la película anticipada en los cines a fines de 2022, marcando la primera vez Evangelion: 3.0+1.01estará disponible en los cines de América del Norte desde su estreno nacional.

La película Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time fue un éxito de crítica y taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera del año con ¥ 10,28 mil millones ($85 millones de dólares americanos) en la taquilla local.

Evangelion: 3.0+1.01 es la película más taquillera de Hideaki Anno

“GKIDS tiene el honor de representar la conclusión épica de una historia de más de 25 años. Al igual que con tantos otros, Evangelion fue fundamental para expandir mi idea de lo que podría ser la animación, y espero unirme a otros fanáticos en los cines para celebrar el final de la saga con Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time”, dijo el presidente de GKIDS, David Jesteadt.

Del legendario director Hideaki Anno, Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time es la cuarta y última entrega de las películas Rebuild of Evangelion, que trae una conclusión épica a la historia de Shinji y sus compañeros pilotos de Eva, con impresionantes imágenes y pensamiento: La narración provocadora que ha convertido a Evangelion en un fenómeno de la cultura pop global

Misato y su grupo anti-NERV Wille llegan a París, una ciudad ahora roja por la coreización. Tripulación del buque insignia Wunder Land en una torre de contención. Solo tienen 720 segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la mejorada Unidad Eva 8 de Mari debe interceptarla. Mientras tanto, Shinji, Asuka y Rei (nombre provisional ) vagan por Japón.

Creada por Hideaki Anno, la franquicia Neon Genesis Evangelion es considerada una de las sagas animadas más influyentes de todos los tiempos. Desde el estreno en 1995 de la serie de televisión original, la historia del adolescente Shinji Ikari se ha mantenido como uno de los títulos más icónicos en la historia de la animación y un fenómeno global de la cultura pop.

Tras la conclusión del amado programa de televisión de 1995, el legendario proyecto recibió nueva vida como la serie de películas Evangelion. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver las películas de anime Rebuild of Evangelion desde Amazon Prime Video.

La serie de películas teatrales comenzó con Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, seguida de Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance (2009), Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo (2012), y culminando en el final Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time.

