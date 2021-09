El anime Dragon Ball recibe un feroz arte de Majin Vegeta

Vegeta debutó con muchas apariencias y formas geniales en el transcurso de la serie de manga original Dragon Ball de Akira Toriyama y eso en realidad continúa hasta el día de hoy con los capítulos más nuevos de DBS.

Incluso con todas las nuevas apariencias que los fanáticos han visto a lo largo de los años, todavía hay una que se tiene en la más alta estima por encima de todas debido a la feroz transformación que realmente fue para Vegeta en el anime.

La forma temporal de Majin Vegeta realmente sacudió las cosas, e hizo su debut durante la saga Majin Buu de la serie DBZ. Esta forma fue su escapatoria para obtener un nuevo nivel de poder y finalmente alcanzar a Goku. La Verdad Noticias te recuerda que DBS presenta un problema de la forma Ultra Ego de Vegeta.

Arte viral de Majin Vegeta

Majin Vegeta por @dragongarowLEE en Twitter

El aspecto feroz de Majin Vegeta se ha resaltado una vez más con un arte increíble de dragongarowLEE en Twitter, el artista detrás de la historia derivada ahora con licencia oficial, Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha.

Compartir el nuevo arte feroz con los fanáticos a través de su Twitter, es un fuerte argumento de por qué esta forma es tan memorable hasta el día de hoy. Si querías ver la versión única de dragongarowLEE de That Time I Got Reincarnated as Yamcha, te informamos que el manga está disponible actualmente en el sitio de Viz Media.

El manga de Yamcha y la curiosa historia detrás de su creación involucra una salida del equipo creativo; quienes describen al manga como tal: "Un estudiante de secundaria japonés está en camino a un evento de Dragon Ball y hace un desvío para ligar con una linda chica”.

La sinopsis continúa: “Desafortunadamente, se encuentra con un terrible y fatal accidente antes de llegar a ella y, para su gran sorpresa, ¡se despierta en el universo de DB como Yamcha!”

“Siendo un fanático de DB, sabe exactamente la miseria que le espera como Yamcha, por lo que toma el asunto en sus propias manos y se compromete a hacer de Yamcha el personaje más fuerte jamás creado!"

¿Cuál es la personalidad de Vegeta?

Vegeta es extremadamente arrogante, orgulloso y trabajador; constantemente refiriéndose a su herencia y estatus real de Príncipe Saiyajin a lo largo de la serie. Puedes leer los últimos capítulos del manga Dragon Ball Super en MANGA Plus de Shueisha.

