El anime Darling in the Franxx celebra su quinto aniversario

¡Darling in the Franxx está de aniversario! Un día como hoy, 13 de enero, pero del año 2018, el anime de Atsushi Nishigori se estaba lanzando al aire y justo hoy se cumplen 5 años de su estreno.

Tal y como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, este anime es una producción conjunta de los estudios A-1 Pictures y su entonces división CloverWorks, en colaboración con Trigger. Hoy por hoy, esta es nada más y nada menos que una de las series más populares del anime moderno, sobre todo por su protagonista, Zero Two, quien se convirtió en todo un ícono.

Éxito de Darling in the Franxx

El éxito de Darling in the Franxx fue tal que CloverWorks logró terminar de independizarse y convertirse en un estudio de animación, manteniéndose como una subsidiaria de Aniplex, así como de A-1 Pictures.

¿En dónde se ambienta Darling in the Franxx?

El anime Darling in the Franxx está ambientado en un futuro distópico en el que los bebés son criados de manera artificial y adoctrinados para defender lo que queda de la civilización.

En sí, la historia sigue a todo un escuadrón de 10 pilotos y se centra en especial en la asociación entre un antiguo prodigio llamado Hiro, y Zero Two, una especia que es una hibridación humana y piloto de élite que desea convertirse en completo en un ser humano.

¿Dónde puedo ver Darling in the Franxx?

Si quieres honrar el quinto aniversario del anime Darling in the Franxx, viéndolo, debes de saber que al día de hoy lo podrás encontrar en la plataforma dedicada al anime llamada Crunchyroll, lugar en el que podrás encontrar cada uno de los 24 capítulos de su temporada.

Recuerda que este tipo de contenido lo podrás encontrar de manera gratuita, teniendo que aceptar algunos anuncios cada cierto tiempo, o de manera pagada con el beneficio de que ya no verás más comerciales. ¿Has visto Darling in the Franxx?

