El anime Boys Love 'Mori no Kuma-san Tominchu' se estrenará en julio

Shueisha anunció que la adaptación al anime del manga yaoi, Mori no Kuma-san Tominchu, se estrenará el 3 de julio de 2022. También revelaron más integrantes del elenco junto con una nueva imagen promocional.

Se confirmó que Seiichirō Yamashita interpreta a Watari en la versión de televisión y Tan-Shio-Uma-Tarō interpreta al personaje en la versión anime sin censura. Otros integrantes del elenco son:

Atarami-mei como Airi.

Kazuo Yoruno como Nowa.

Tsuyu-Tomoya como Kō.

Foto: ANN / Mori no Kuma-san Tominchu

Anime News Network informó sobre Mori no Kuma-san Tominchu, que el “manga gira en torno a un chico oso llamado Nowa que vive en el bosque. Un día encuentra un cachorro llamado Airi y decide criarlo”.

Agregaron: “Cuando Nowa no tiene más remedio que ponerse a hibernar durante el invierno, Airi todavía es un cachorro. Pero cuando Nowa se despierta de su hibernación, descubre que Airi se ha convertido en un perro adulto”.

¿Qué significa Mori no Kuma-san Tominchu?

"Caressing the Nipples of My Hibernating Bear"



My god, what a title. Pure art. https://t.co/tk7B5YdRhY — Ridley (@_Ridley_) May 11, 2022

Mori no Kuma-san Tominchu significa Caressing the Nipples of My Hibernating Bear (Acariciando los pezones de mi oso hibernando). Debido al significado del título, podemos decir que los fanáticos tienen bien explicada la trama de esta serie Boys Love.

Para aquellos que no están familiarizados con el título BL, se describe como un "anime curativo de amor por los niños con orejas de animales" que se estrenará en Japón este julio. La versión de televisión se editará por modestia, mientras que una versión premium se transmitirá en Japón con contenido explícito y sin censura.

Por supuesto, este divertido título de anime yaoi ha sacado a relucir algunos de los otros nombres salvajes de la industria. Es difícil reducir la lista cuando se trata de los títulos más impactantes de la animación japonesa. Por ahora, La Verdad Noticias te comparte que puedes revisar algunos títulos de anime extraños a continuación:

I Want to Eat Your Pancreas (Quiero comer tu páncreas)

Butt Attack Punisher Girl Gotaman

Bobobo-bo Bo-bobo

If I Don't Successfully Pick Up 420 Girls, I Am Going To Die In A Lot Of Different Ways (Si no consigo a 420 chicas con éxito, moriré de muchas maneras diferentes)

Shimoneta: A Boring World Where the Concept of Dirty Jokes Doesn't Exist (Shimoneta: un mundo aburrido donde el concepto de chistes verdes no existe)

¿Cuál es el nombre más extraño que has visto en un anime o manga? ¿Se compara con la serie BL Mori no Kuma-san Tominchu? Por otra parte, te recordamos que el anime Sasaki to Miyano anuncia segunda temporada de anime.

