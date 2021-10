El anime Baki Hanma llega a Netflix y lanza crossover con Record of Ragnarok

El anime Baki Hanma (considerada cuarta temporada) ha llegado a Netflix este 30 de septiembre. La popular plataforma de streaming lo celebró en redes sociales con nuevo contenido crossover, donde los fanáticos deberán decidir un ganador entre el hijo de Yujiro Hanma vs Adam de Shuumatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

Estos personajes son famosos por pertenecer a series de anime cargadas de batallas y representar sus ideales de superación contra sus rivales. Los fanáticos deberán elegir al vencedor en una batalla ficticia y todo podría suceder dado el potencial de ambos guerreros.

Tanto el anime de Baki como Record of Ragnarok en Twitter, compartieron una imagen promocional de Baki vs Adam. La publicación recordó la vez que Netflix enfrentó al hijo de Yujiro contra Tokita Ohma de Kengan Ashura. Nuevamente nos presentaron varios puntos para decidir al ganador y La Verdad Noticias te los comparte a continuación.

Baki Hanma vs Adam de Shuumatsu no Valkyrie

¿Quién gana? ¿Baki o Adam? (Foto: Twitter)

Primero debemos conocer a Baki, un personaje creado por el mangaka Keisuke Itadaki e interpretado por el actor de voz japonés Nobunaga Shimazak (Yuno en Black Clover y Kaedehara Kazuha en Genshin Impact). Como el hijo del Ogro (Yujiro Hanma) posee una fuerza sobrehumana y está cerca de superar a su padre.

Luego tenemos a Adam de Shuumatsu no Valkyrie, un personaje creado por Takumi Fukui y Shinya Umemura e ilustrado por Chika Aji. Como el primer hombre creado a semejanza de los dioses, posee una fuerza divina que incluso Zeus reconoció. Sōma Saitō (Tatsumi en Akame ga Kill! y Twelve en Zankyō no Terror) le da voz en japonés.

Si la batalla entre ambos tuviera lugar, muchos fanáticos aseguran que el hijo de Yujiro Hanma tiene más probabilidad de ganar. ¿La razón? Baki continúa aprendiendo a usar su fuerza sobrehumana, tiene el linaje Hanma y al final esto podría superar a Adam. En otras noticias, te recordamos que el anime Record of Ragnarok tendrá una temporada 2.

Total de episodios anime Baki temporada 4

La cuarta temporada (Baki Hanma) basada en el manga de Keisuke Itadaki (padre de Paru Itadaki, la creadora de Beastars) tendrá un total de 12 episodios. Netflix estrena nuevos episodios del anime Baki el jueves 30 de septiembre (2:00 am en Perú, Colombia y México).

