El anime Ayakashi Triangle programa su estreno para enero de 2023

La adaptación al anime de Ayakashi Triangle ha recibido una imagen teaser con sus personajes principales. El lanzamiento de la imagen estuvo acompañado por el anuncio de una fecha de lanzamiento en enero de 2023.

También se dio a conocer la información del personal principal para el programa. Noriaki Akitaya (The Strongest Sage with the Weakest Crest) está dirigiendo con Kei Umabiki (ClassicaLoid Season 2), Shougo Yasukawa (The Executioner and Her Way of Life) como el compositor de la serie.

Hideki Furukawa (colaboración de anime corto de “Azur Lane x The Idolmaster” PV, co-diseñador de personajes de Strike the Blood III) como diseñador de personajes, y Rei Ishizuka (A Couple of Cuckoos) como compositora musical. CONNECT es la productora de animación japonesa.

Ayakashi Triangle se basa en el manga "ayakashi love fantasy" del creador de Black Cat y artista de To-Love Ru, Kentarou Yabuki. El manga publicado por Shueisha comenzó en 2020 y tiene 10 volúmenes tankoubon al 2 de septiembre de 2022. Está serializado en Shonen Jump+ y publicado bajo el sello Jump Comics.

Seven Seas Entertainment describe la historia como: “El trabajo de Matsuri Kazamaki como ninja exorcista significa que su sustento depende de ahuyentar a los espíritus ayakashi que ponen en peligro a los humanos”.

La sinopsis continúa: “Ha estado protegiendo a su amiga de la infancia, Suzu Kanade, de las sombras durante años, mientras ella atrae ayakashi sin esfuerzo. ¿Qué sucederá cuando Suzu se encuentre con una criatura que parece un simple gato, pero que en realidad es Shirogane, el rey de ayakashi?”

