El anime 86 Eighty-Six revela el tráiler y póster de su segunda temporada

El anime de mechas 86 Eighty Six ha lanzado un avance de su temporada 2 y ha confirmado un elenco adicional además de los artistas de la canción principal. Los fanáticos tendrán nuevos episodios todos los sábados y Crunchyroll es una de las plataformas que transmitirá la serie.

Adaptado de la serie de novelas ligeras de Asato Asato y Shirabi, Eighty Six se desarrolla en un mundo en el que el Imperio de Giad y la República de San Magnolia han desarrollado unidades mecanizadas autónomas, llamadas Legiones y Juggernauts respectivamente.

Aunque se cree que los Juggernauts no están tripulados, en realidad están piloteados por 86, un grupo de minorías que no son reconocidas como humanas. Ahora que Eighty Six comparte su fecha de estreno, La Verdad Noticias procede a compartir las actualizaciones.

¿Cuándo sale la temporada 2 de 86 Eighty-Six?

El anime 86 Eighty-Six disponible en Crunchyroll, regresa con su segunda temporada el 3 de octubre de 2021. La actriz de voz Misaki Kuno se unirá al elenco como Frederica Rosenfort junto con Yuya Uchida como Ernst Zimmerman y Asuna Tomari como Shiden Iida.

Director I-IV: Ishii Shun

Configuración de la serie: Toshiya Ono

Diseño de personajes y jefe de animación: Tetsuya Kawakami

Director de arte: Yumi Horikoshi

Fondo: Miho

Diseño de color: Nagisa Abe

CG Director: Hiroyuki Yoshida

CG Producción: Shirogumi

Director de fotografía: Okazaki Masaharu

Edición: Mishima Akinori

Director de sonido: Hitoshi Akedagawa

Música: Hiroyuki Sawano, KOHTA YAMAMOTO

Producción: A-1 Pictures

El tema de apertura u opening de la temporada 2 es "Kyokaisen" de Amazarashi. El tema final o ending es "Alchemila" de Regal Lily. Arriba puedes ver un segundo adelanto del anime y más adelante te compartimos un póster que centra el nuevo conflicto de la historia.

¿Cuántas temporadas tiene 86 Eighty Six?

Promocional de la temporada 2 (Foto: A-1 Pictures)

El estudio de animación A-1 Pictures (Sword Art Online, Nanatsu no Taizai, Darling in the Franxx y Shigatsu wa Kimi no Uso) confirmó que se realizarán 2 temporadas de anime para la pantalla chica. Finalmente, te recordamos que la temporada 2 de 86 Eighty Six se programó para estrenarse en otoño de 2021.

