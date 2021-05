El Viaje de Chihiro sigue siendo uno de los mejores animes durante 2 décadas

Hay algunas películas que, por la razón que sea, se quedan contigo. Ya sea una experiencia que tuviste en un cine cuando eras niño, conectarte emocionalmente con un personaje o una combinación de los dos, como es el caso del exitoso anime de Hayao Miyazaki, El Viaje de Chihiro.

Es difícil creer que la ganadora del Oscar 2002 de Studio Ghibli sobre una niña que se pierde en una fantasía de otro mundo tenga más de 20 años en 2021. Pero aquí estamos, y sí, sigue siendo un ejemplo casi perfecto no solo de una película de anime clásica, sino de uno de los esfuerzos de primer nivel de Ghibli.

Un logro solo para infiltrarse en la altamente competitiva lista de los Oscar a la Mejor Película de Animación, El Viaje de Chihiro, que sigue a una joven llamada Chihiro, es posiblemente el pico del estudio japonés Studio Ghibli.

El éxito de El Viaje de Chihiro

Foto: Studio Ghibli "Promocional de Spirited Away"

Al crear una característica tan caprichosa, emocionalmente tensa y agradable, llena de vitalidad y construida con un exquisito detalle de animación sinónimo del estilo Ghibli visualmente agradable, el estudio mereció plenamente tanto su aclamación como su Premio de la Academia.

Mientras que otras películas de anime clásicas como Akira y Ghost in the Shell cuentan con momentos de acción épicos y una intrincada trama de ciencia ficción, la simplicidad de El Viaje de Chihiro aquí es lo que hace de Spirited Away una experiencia multifacética de principio a fin.

La película de anime elimina cualquier narrativa intrincada que a menudo puede plagar un guión y cuenta una historia sencilla que rebosa de compromiso emocional. Narración simple pero en capas. La narrativa de inocencia e ingenuidad del director Hayao Miyazaki obligada a crecer es identificable; reconociendo que la jerarquía de responsabilidades.

En El Viaje de Chihiro vemos a una madre y un padre en esa posición de control autoritaria familiar solo para que se la borren, volviéndose evidente que su hijo es de hecho el inteligente, cauteloso y respetuoso en esta ecuación.

Es después de este punto de inflexión, donde los padres de Chihiro se convierten en cerdos literales, que la confianza de poder correr hacia un padre se rompe y comienza un escenario de pesadilla.

Chihiro, que tuvo que valerse por sí misma cuando era una preadolescente, continúa la trama establecida de las historias de Studio Ghibli que se centran en los sentimientos y acciones de los niños protagonistas.

¿Cuál es la enseñanza que deja El Viaje de Chihiro?

Foto: Studio Ghibli "Moraleja de cero codicia y sí ayudar a los demás"

La enseñanza que deja El Viaje de Chihiro es que nunca te dejes motivar por tu codicia. Chihiro estaba principalmente motivada por un propósito: rescatar a sus padres. Ella ayudó a otros en su viaje y cuando ayudas a las personas que te rodean con tu generosidad y tenacidad, las personas sienten la gratitud de ayudarte incluso si no lo pides.

Studio Ghibli versus Disney y Pixar

Foto: Studio Ghibli "Chihiro con la hermana de Yubaba"

Durante años, Spirited Away no solo ha resistido la prueba de la longevidad en lo que respecta a la relevancia cultural; ha podido florecer dentro de la cultura pop y enfrentarse cara a cara con algunas de las mejores ofertas de Disney y Pixar.

Lo que hace que esta película de Ghibli sea especial no es simplemente su capacidad para involucrar a las mentes más pequeñas y antiguas con una historia identificable sobre un niño que explora sus emociones humanas y experimenta su propio trauma.

También estamos invitados a adentrarnos en las profundidades de nuestra imaginación más salvaje, tanto como espectadores que recuerdan nuestra propia infancia como en la posición de los personajes.

Hay algo identificable que significa que sus temas placenteros y conmovedores permanecen contigo. Temáticamente, las películas más populares de Hayao Miyazaki siempre tienen algo que decir. Aquí, hay varios puntos que el autor pretende transmitir, incluso cuando nos entretiene en la casa de baños.

En una escena memorable, nuestra heroína ayuda a librar un espíritu de contaminación literal, haciendo referencia a un momento en que el director limpió ríos como un medio para hacer su parte: todo significa algo o se relaciona con una anécdota, ya sea en un plano físico, emocional o de nivel ético.

¿Cómo se animó El Viaje de Chihiro?

Foto: Studio Ghibli "Chihiro y Sin Cara en el tren"

Hayao Miyazaki escribió, dirigió y dibujó a mano todo el largometraje, lo cual es una rareza en la actualidad. La película comenzó a producirse sin guión. Sin embargo, la forma en que Miyazaki hace las cosas permitió que la película El Viaje de Chihiro floreciera junto con su creatividad:

“No soy yo quien hace la película. La película se hace sola y no tengo más remedio que seguirla”, reveló una vez Miyazaki en una entrevista con Midnight Eye. Su exquisita animación no estaría completa sin sus características estéticas más importantes, que son, por supuesto, las visuales.

Se invirtió una extraordinaria cantidad de tiempo y esfuerzo en el cuento dibujado a mano de Miyazaki, con movimientos precisos, expresiones faciales, comportamientos humanistas y una maravillosa imaginación pura de sus imágenes que afirman El Viaje de Chihiro como una de las animaciones más hermosas de todos los tiempos.

Después de todo, hay una razón por la que El Viaje de Chihiro fue, hasta 2020, la película más taquillera de la historia de Japón (ahora es Demon Slayer: Mugen Train); reinando en la cumbre sin oposición durante casi dos décadas. Y es triste pensar que el Studio Ghibli de antaño pronto dejará de existir.

Hayao Miyazaki, a los 80 años, podría retirarse pronto (ya lo amenazó antes), el productor Toshio Suzuki ha dado un paso atrás en la producción e Isao Takahata falleció tristemente en 2018. Pero incluso si la guardia cambia en el venerable estudio, podemos mirar hacia atrás con cariño.

La Verdad Noticias le recuerda a los fanáticos de Studio Ghibli pueden ver El Viaje de Chihiro y más películas de este famoso estudio japonés en la plataforma de Netflix. HBO Max también tiene disponible los éxitos de Miyazaki en su catálogo y próximamente se podrán ver en Latinoamérica.

