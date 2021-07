El Viaje de Chihiro celebra su 20 aniversario con nuevo arte

El Viaje de Chihiro (Spirited Away) sigue siendo distinto dentro de la querida biblioteca de Studio Ghibli, no solo gracias a su historia mágica que vio a una joven transportada a un mundo nuevo y extraño, sino también gracias a que es la única película en la historia de la casa de animación que ganó el premio a la Mejor Película de Animación en los Oscars.

Aunque Spirited Away fue destronado recientemente como la película más rentable estrenada en los cines japoneses por Demon Slayer: Mugen Train, la película de Ghibli sigue siendo una de las entradas más memorables en el catálogo del estudio y está claro que hay mucho amor por la película en la comunidad del anime.

La película de El Viaje de Chihiro podría haberse lanzado hace veinte años, pero Hayao Miyazaki todavía está produciendo nuevas aventuras mágicas en los últimos años, y 2021 verá una nueva historia única lanzada por el estudio de animación Studio Ghibli.

El Viaje de Chihiro celebra su 20 aniversario

Foto: Studio Ghibli - Arte 20 Aniversario de Spirited Away

Foto: Studio Ghibli - Spirited Away

Studio Ghibli compartió dos nuevas obras de arte que celebran el 20 aniversario de Spirited Away, que se ha convertido en una de las películas más populares de la casa de animación que se creó con la ayuda de Hayao Miyazaki, director y fundador de Studio Ghibli.

¿Qué fue de Studio Ghibli en 2021?

"Earwig And The Witch" de Goro Miyazaki intentó transferir la estética de su obra de arte bidimensional al mundo de la animación generada por computadora. El año 2021 verá llegar un nuevo proyecto de su padre Hayao Miyazaki titulado “¿Cómo Vives?”, que aún no ha revelado ninguna fecha de estreno.

Los fanáticos de Ghibli no solo esperan que su próxima función animada llegue a los cines, sino también el próximo parque temático que traerá una serie de lugares de la historia del estudio. Para Spirited Away, la película cobrará vida en el parque temático a través del "Ghibli Large Warehouse Area", que contará con un comedor inspirado en la película.

Teniendo en cuenta lo asombroso que ha sido Ghibli sobre la animación de la comida, imaginamos que esta será un área popular. La Verdad Noticias te recuerda, que Ghibli compartió un delicioso secreto sobre su comida de anime. ¿Qué opinas de las nuevas obras de arte conmemorativas de El Viaje de Chihiro?

