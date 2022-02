El Universo PUBG llega a WEBTOON en Latinoamérica

Tras su triunfo arrollador en NAVER WEBTOON en Corea y su lanzamiento en inglés a principios de 2022, los cómics digitales ambientados en el Universo PUBG de KRAFTON ahora estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

La nueva serie se une a una creciente lista de contenido de las marcas de entretenimiento más grandes del mundo en la popular empresa de historietas digitales, incluyendo series en colaboración con HYBE, Marvel Entertainment, DC Comics y otros.

Recientemente, La Verdad Noticias informó que Stay Alive de BTS 7FATES CHAKHO OST estrena junto a tráiler del WEBTOON; un cómic en colaboración con HYBE (hogar del famoso grupo de K-Pop BTS).

3 series de WEBTOON y PUBG llegan a Latinoamérica

Anuncio de la popular plataforma de webcomics

La plataforma de cómics digitales más grande del mundo con más de 72 millones de lectores mensuales a nivel global, anunció hoy tres nuevas series que lanzará en colaboración con PUBG: BATTLEGROUNDS, el popular videojuego de KRAFTON.

A partir del 12 de febrero, los usuarios latinoamericanos de WEBTOON tendrán acceso exclusivo a tres emocionantes títulos nuevos que transportarán a los lectores al universo distópico y de alto riesgo de PUBG en un formato de cómic digital:

Silencio nocturno (12 de febrero)

100: Lucha a muerte (14 de febrero)

El refugio: un paraíso en el infierno (16 de febrero)

Estas tres nuevas series de cómics digitales se basan en el mundo de fantasía del popular videojuego PUBG: BATTLEGROUNDS de KRAFTON, que ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo y recientemente pasó a ser “free-to-play”.

PUBG: BATTLEGROUNDS fue pionero en el estilo de videojuego "battle royale", poniendo a prueba las habilidades de los jugadores para lograr ser el último superviviente en un entorno de campo de batalla de gran escala y alto riesgo.

Los tres nuevos webcomics ambientados en el PUBG Universe resaltan la emoción, el horror y la acción que surge cuando los personajes intentan navegar por el peligroso campo de batalla que es el mundo que los rodea.

Cada historia contará con un personaje diferente, algunos intentarán liberarse de la pobreza y la indigencia luchando en los campos de batalla, mientras que otros verán los campos de batalla para entretenerse mientras viven en un paraíso utópico llamado El Refugio.

Los webcomics exploran estas historias mientras los personajes navegan ese peligroso equilibrio entre sociedades coexistentes, pero totalmente opuestas, y sus lugares dentro de cada una. A continuación, la sinopsis completa de cada una de las series anunciadas:

Silencio nocturno (estreno, 12 de febrero):

Webcomic - Silencio nocturno

En Silencio Nocturno, cuando Leah finalmente regresa a su pequeño pueblo después de varios años, no tiene la cálida bienvenida que esperaba, ya que abre la puerta y encuentra el cadáver de su padre colgando del techo. La policía dictamina que se trata de un suicidio, pero cuanto más tiempo se queda en la ciudad, más sospecha que fue todo lo contrario.

En el epicentro de todo se encuentra un libro violento que su padre estaba escribiendo llamado Battlegrounds, al que le faltan la mitad de las páginas. Pero a la gente del pueblo no le gusta que Leah investigue, y no hay límite de hasta donde llegarán para evitar que descubra la verdad.

100: Lucha a muerte (estreno, 14 de febrero):

Webcomic - 100: Lucha a muerte

En 100, armado solo con una pistola y una sartén, Hoyoung Cheon debe sobrevivir a Battlegrounds: un juego estilo Battle Royale con 100 participantes, donde solo hay una forma de ganar: matar a los otros 99 jugadores, quienes son prisioneros condenados a muerte.

Sin embargo, Hoyoung tiene otro objetivo además de sobrevivir: debe encontrar a un asambleísta que fue capturado mientras investigaba el juego y ahora es un participante involuntario. ¿Podrá Hoyoung completar su misión en una isla con 99 personas dispuestas a matar para sobrevivir y emerger como el último superviviente?

El Refugio: un paraíso en el infierno (estreno, 16 de febrero):

Webcomic - El refugio: un paraíso en el infierno

En El Refugio, en un futuro lejano, la gente vive en abundancia en un llamado paraíso terrenal conocido como El Refugio. Esta prosperidad es posible a expensas de una subclase empobrecida que habita en los barrios marginales circundantes de Brine, que debe servir a los ciudadanos de El Refugio o luchar en los temidos campos de batalla para tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos del lugar.

Para John Canty, residente de Brine, cuyo padre y abuelo murieron en los campos de batalla, el deseo de ascender al Refugio parece una quimera. Todo eso cambia cuando su nuevo trabajo lo lleva al Refugio y se encuentra con Edward, un niño que luce idéntico a su propio hijo Gable.

“A medida que el universo de PUBG se expande, queremos asegurarnos de brindar un flujo continuo de historias que generen una experiencia de entretenimiento integral que no se limite a nuestros juegos”, dijo Zion Lee, vicepresidente y director de PUBG Universe.

“Ya sea que estemos trabajando en contenido de video, escrito o ilustrado, siempre estamos buscando al mejor en sus respectivas industrias, por lo que WEBTOON fue la elección idónea para crear una sociedad. Juntos, esperamos ampliar nuestro universo con nuevas historias y llegar a una nueva audiencia a través de la plataforma global de WEBTOON”.

“Con nuestra audiencia masiva y fanáticos apasionados en todo el mundo, WEBTOON es el lugar perfecto para hacer crecer el Universo PUBG”, dijo David Lee, Jefe de Contenido de WEBTOON EE. UU.

“A los fans de WEBTOON les encanta la variedad de cómics y géneros innovadores que se encuentran en nuestra plataforma, razón por la cual tantas marcas extraordinarias de entretenimiento trabajan con WEBTOON para llegar a una nueva generación de amantes de los cómics".

"Estamos encantados de trabajar con PUBG: BATTLEGROUNDS y KRAFTON para expandir el Universo PUBG en un nuevo formato de cómics digitales”

Este lanzamiento denota la última de una serie de colaboraciones de la empresa de webcomics con algunas de las marcas globales más sensacionales del mundo del entretenimiento, que incluye alianzas de contenido con HYBE, DC Comics, Marvel Entertainment y Archie Comics.

WEBTOON también alberga los cómics digitales originales detrás de las exitosas series de Netflix Hellbound, Sweet Home y la recientemente lanzada All of Us are Dead. Recordemos que Crunchyroll y Webtoon se unen para crear sus propias series animadas como Tower of God y The God Of High School.

Otras sensaciones globales de la empresa de webcomics incluyen Lore Olympus, de Rachel Smythe que se encuentra en la lista de los más vendidos del New York Times, y WEBTOON phenomenon Hooky, de Miriam Bonstre Tur.

