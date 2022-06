El Señor de los Anillos estrenará su anime en abril de 2024

El Señor de los Anillos está listo para lanzar contenido nuevo, y uno de sus proyectos más esperados es un anime. New Line Cinema y Warner Bros. Animation han estado trabajando en una nueva entrada a las películas de Peter Jackson que fusiona el anime con la Tierra Media.

Un nuevo informe ahora enumera el elenco completo de la película, e incluso se nos ha dado arte conceptual para la épica precuela. La actualización proviene de Deadline, ya que varias de las estrellas de la película fueron reveladas hoy.

Brian Cox, Gaia Wise y Miranda Otto son solo algunos de los actores programados para proporcionar sus voces para Lord of the Rings: War of the Rohirrim, película de anime inspirada de la franquicia El Señor de los Anillos.

Recordemos que Brian Cox interpretará al protagonista de la próxima película, King of Rohan, así que puedes imaginar lo intenso que sonará el personaje. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles del elenco, primer arte conceptual y fecha de estreno.

La película de anime Lord of the Rings: War of the Rohirrim se estrena en cines de todo el mundo el 12 de abril de 2024. En cuanto a Gaia Wise, dará voz a Hera, la hija del rey de Rohan.

Luke Pasqualino también protagonizará la función de anime como Wulf, el principal antagonista. La actriz Miranda Otto volverá a interpretar su papel de Eowyn, una doncella escudera de Rohan, y actuará como narradora de la película. Para aquellos que desean la lista completa del elenco, pueden ver todos los talentos a continuación:

Lorraine Ashbourne (Netflix's Bridgerton).

Yazdan Qafouri (I Came By).

Benjamin Wainwright (BBC One's World on Fire).

Laurence Ubong Williams (Gateway).

Shaun Dooley (Netflix's The Witcher).

Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw).

Jude Akuwudike (Beasts of No Nation).

Bilal Hasna (BBC's Sparks).

Janine Duvitski (ITV's Benidorm).

Para aquellos que no están familiarizados con El Señor de los Anillos - Lord of the Rings: War of the Rohirrim, la película de anime será canon para las películas de acción en vivo realizadas por el director Peter Jackson.

War of the Rohirrim, que será dirigida por Kenji Kamiyama, está ambientada 180 años antes de la trilogía ganadora del Oscar. Cuando un señor despiadado conocido como Wulf asedia Rohan, su gobernante Helm y su gente no tienen más opción que defender su tierra con una batalla final en el Abismo de Helm.

El Señor de los Anillos - Lord of the Rings: War of the Rohirrim

La película se centrará en Helm y su familia mientras unen a su gente contra un enemigo sediento de sangre y emprenden una batalla imposible de la que los soldados hablarán en las próximas décadas.

¿Qué piensas sobre el elenco épico de esta entrada de anime? ¿Estás emocionado por esta nueva entrada de El Señor de los Anillos? Anteriormente, la franquicia The Witcher tuvo éxito con su anime The Witcher: Nightmare of the Wolf en Netflix.

