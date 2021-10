El Juego del Calamar se vuelve aún más oscuro con este crossover de anime

Si no has oído hablar de El Juego del Calamar en este momento, no podrás evitarlo por mucho más tiempo. La serie de Netflix se ha convertido en un fenómeno global en este momento, e incluso Netflix admite que la popularidad del programa es un shock.

En estos días, el original está programado para convertirse en el más grande en Netflix hasta la fecha, y un fanático de las series de anime sintió que era correcto darle al programa un crossover de anime adecuado.

El usuario Twitter @Izukuuu les dio a los fanáticos un golpe cuando hicieron su propia versión de Squid Game. Fue allí donde el fan superpuso el exitoso drama coreano. Pero en este intercambio, el elenco principal se superpuso con los protagonistas de Akame ga Kill.

El Juego del Calamar y Akame ga Kill

Así luce el crossover de Squid Game y Akame ga Kill

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el crossover de Squid Game y el anime Akame ga Kill tiene más de 28 mil me gusta en Twitter. Oh, sí, una de las series sorprendentemente brutales del anime intervino para este crossover.

Todos, desde Tatsumi hasta Akame, aparecen en este crossover mientras luchan por sobrevivir. Y, sinceramente, Tatsumi está trabajando contra viento y marea aquí. En Akame ga Kill, el luchador se ve arrastrado a un gremio de asesinos secreto conocido como Night Raid.

Es allí donde Tatsumi se entera de la corrupción tácita de su país, y debe unirse al Night Raid para lanzar una revolución. Obviamente, ambas series tienen muchas muertes, y Squid Game es brutal en su versión de la codicia capitalista.

Akame ga Kill es una de las mejores series de anime triste que tiene su propia crítica social, ya que Night Raid actúa como una organización renegada contra la injusticia. Pero a medida que avanzan los programas, el público descubre que hay pocas cosas más complicadas que enfrentar la injusticia social.

¿Cuántas temporadas son de Akame ga Kill?

La única temporada del anime Akame ga Kill se pueden encontrar en Netflix junto con Squid Game. El programa también se transmite en Crunchyroll y Hulu si prefieres ver el anime en otro lugar. Por otra parte, antes te compartimos cómo lucen los personajes de Chainsaw Man en El Juego del Calamar.

