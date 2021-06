El Faro de Robert Eggers recibe adaptación de manga por Junji Ito

El maestro del manga de terror Junji Ito, ha elaborado una breve adaptación de la película de terror de Rogert Eggers, El faro. El manga, que sirve como un breve resumen de la trama de la película, se distribuirá en los cines japoneses cuando The Lighthouse (nombre en inglés) se estrene allí el 21 de julio.

Los fanáticos deben saber que ya se han lanzado dos páginas del manga como vista previa. La Verdad Noticias te comparte todos los detalles y más curiosidades a continuación. ¿Sabías que Ito es conocido como el genio del género terror en Japón?

No es de extrañar que a Ito le guste The Lighthouse, ya que el horror psicológico gótico y lovecraftiano de la película se ha comparado con el propio manga de Ito. En particular, se han establecido paralelismos entre la película y la aclamada serie anime Uzumaki, que tiene su propio capítulo sobre un faro mágico y recibirá una adaptación al anime el próximo año.

¿De qué trata El Faro de Rogert Eggers?

Manga de "El Faro" por el mangaka de Uzumaki

Ambientada en el siglo XIX, The Lighthouse cuenta la historia de dos fareros que pierden la cabeza poco a poco, cuando quedan atrapados entre sí en aislamiento en medio de una tormenta.

Ito ha elogiado la atmósfera oscura de The Lighthouse y sus poderosas actuaciones principales de Robert Pattinson y Willem Dafoe. Con su adaptación al manga, Ito intenta recrear el uso de la luz y la sombra en la cinematografía en blanco y negro nominada al Oscar de Jarin Blaschke.

Dirigida por Robert Eggers a partir de un guión que escribió con Max Eggers, The Lighthouse está protagonizada por Robert Pattinson, Willem Dafoe y Valeriia Karaman. La película está actualmente disponible para ver en Amazon Prime Video y Kanopy en los Estados Unidos.

Sobre Junji Ito y sus nuevos proyectos

Muchos artistas de manga como Gege Akutami de Jujutsu Kaisen, rindieron homenaje a Ito. Otros más lo elogiaron por la calidad de dibujo e historias en sus obras. Por lo tanto, debes saber que además de Uzumaki, Junji Ito Masterworks Collection también tendrá su proyecto de anime en los próximos años.

