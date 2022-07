Eiyuu Kyoushitsu anuncia estrenar su anime en 2023

La temporada de verano está en marcha para el anime, y los nuevos lanzamientos siempre traen noticias de nuevas series. Parece que julio se está completando con uno de esos anuncios cortesía de Studio Actus. El grupo ha anunciado que está trabajando en un anime de Eiyuu Kyoushitsu (Classroom for Heroes), ¡y ya puedes echar un vistazo al programa!

El primer póster de la serie ha sido lanzado como se puede ver a continuación. Classroom for Heroes hará que sus dos protagonistas, Blade y Arnest, cobren vida en la pantalla cuando se estrene. Y según este anuncio, el programa debutará el próximo año 2023 en algún momento.

Eiyuu Kyoushitsu Anime

Para aquellos que no están familiarizados con Classroom for Heroes, La Verdad Noticias te comparte que la serie comenzó en enero de 2015. El título está escrito por Shin Araki con ilustraciones supervisadas por Haruyuki Morisawa.

Publicada por Shueisha, esta serie de fantasía sigue a dos héroes a medida que comienzan a entrenarse como héroes en un mundo lleno de seres y tramas de otro mundo. Entonces, por supuesto, los fanáticos no se sorprenden al escuchar que se está haciendo un anime.

Si quieres saber más sobre Classroom for Heroes, puedes consultar su sinopsis oficial a continuación:

"Blade, un joven que heredó un gran poder a los tres años, de repente se encuentra sin fuerza después de luchar con el Señor Demonio. Siempre quiso vivir una vida normal y está encantado de finalmente disfrutar de la escuela y hacer amigos después de la pérdida”.

“¡La escuela a la que se une entrena a los héroes del mañana, y aunque Blade está rodeado de los mejores, tendrá que esforzarse por los demás, ya que sus propios talentos superan los del entendimiento humano!” Te compartiremos más detalles de la animación japonesa Eiyuu Kyoushitsu en el futuro.

