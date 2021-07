Editorial de Berserk revela un futuro indeciso para el manga

A principios de este año, la comunidad de anime perdió a un gigante cuando falleció el creador de Berserk, Kentaro Miura, y desde entonces, los fanáticos se han preguntado si la serie continuará o si el capítulo final del manga de Miura actuaría como el último.

Los editores de la serie de manga que siguen a Guts, Griffith, Casca y Band of the Hawk, Young Animal, compartieron una actualización sorprendente diciendo que el futuro del manga está actualmente indeciso.

Lo anterior, dejó a muchos fanáticos preguntándose si veremos un final para la franquicia que se ha estado ejecutando desde 1989. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información sobre la serie y Kentaro Miura, el autor del manga.

¿Cuál es el futuro de Guts?

En una actualización reciente en las redes sociales, Young Animal dijo lo siguiente sobre el futuro de Berserk, sin confirmar de una forma u otra si la serie terminaría o no con el capítulo final de Miura o si sus asistentes potencialmente terminarían la historia de Band of the Hawk:

"Lo sentimos, pero el futuro está actualmente indeciso. Te informaremos en la revista Young Animal tan pronto como se decida, así que por favor espera. Muchas gracias". En el frente del anime, no ha habido rumores de que la serie oscura regrese a la pantalla chica luego de la última interpretación que llegó durante dos temporadas en 2016.

¿Cómo terminó el manga de Berserk?

Foto: Young Animal

En el último capítulo del manga, es posible que Kentaro Miura no haya terminado con una explosión o una escena de pelea gigante, pero la entrega más reciente hizo un trabajo digno al dar a los lectores una finalidad cuando se trataba de algunos de sus personajes favoritos.

Guts no recogió su espada en el capítulo 363, pero pudo tener algo de paz al pensar en cómo podría dejar la guerra atrás y también disfrutar del hecho de que el amor de su vida Casca ha regresado.

En capítulos recientes, la mente de Casca regresó después de los efectos devastadores del Eclipse, pero seguramente todavía había algunos fantasmas que debían ser acostados y parecía que un final feliz no era algo que Guts y Casca realmente pudieran conseguir.

Aunque el futuro de la serie luce indeciso tanto en manga como en anime, considerando el amor de los fanáticos por la franquicia, definitivamente no nos sorprendería si el Black Swordsman vuelve a la animación en el futuro. Puedes ver el anime Berserk en Crunchyroll.

