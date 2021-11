Edad de Hiro de Darling in the FranXX

La vida de Hiro de Darling in the FranXX comenzó como un joven abatido de 14 años que no conseguía superar las pruebas para convertirse en piloto. Sin embargo, la aparición de la misteriosa Zero Two lo cambió todo y cuanto más se involucraba con ella, más arriesgada era su vida.

Hiro (ヒロ, Hiro) es el personaje principal de Darling in the FranXX y un Parásito prodigio. Su código de nacimiento es 016 y fue criado en la Plantation 13. Fue el piloto-estambre del FRANXX llamado Strelizia junto con Zero Two.

Actor de doblaje de Hiro de Darling in the FranXX

¿Quién hizo el doblaje de Hiro?

El actor de doblaje del personaje Código 016 / Hiro fue Carlo Vázquez para el papel de Yūto Uemura y Oliver Díaz en el papel de Ami Koshimizu (niño).

Wallpaper de Hiro de Darling in the FranXX

Wallpaper de Darling in the Franxx

Wallpaper de Darling in the Franxx

¿Qué le pasó a Hiro y Zero Two?

En la serie de Darling in the FranXX, Zero Two ha demostrado gran interés por Hiro desde la primera vez que se encontraron, pues él no se mostró asustado ni cauteloso respecto a ella por sus cuernos o los rumores que rondaban en torno a ella, e incluso se había mostrado atraído por todo lo anterior.

Como su Darling, Hiro es consentido constantemente por Zero Two y se les ve juntos con frecuencia, aunque ella suele hacer bromas aprovechándose de su inocencia. Sin embargo, Zero Two ha permanecido escéptica acerca del potencial de Hiro.

Cuando Hiro duda, ella duda sobre su determinación, lo que la hace distanciarse de él; también se hace ver que lo valora mucho como su compañero, pero no tanto como persona, pues ha hecho comentarios fríos respecto a su valor si no es capaz de pilotar con ella a pesar de haber depositado sus esperanzas en él.

Después de varios momentos vividos junto a Zero Two, Hiro de Darling in the FranXX desarrolla una atracción romántica hacia ella, tornándose mutua.

