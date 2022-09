Ed Sheeran y Pokémon conquistan a los fans con el MV de anime “Celestial”

No es ningún secreto que el cantautor Ed Sheeran es un gran fanático de Pokémon. El artista colaboró con The Pokémon Company el año pasado para una “actuación especial” en Pokémon Go y recientemente promocionó el Campeonato Mundial Pokémon 2022 en Londres.

Ed Sheeran es un conocido admirador de Squirtle tipo agua y reveló que juega Pokémon Yellow and Silver en su Game Boy Color original hasta el día de hoy. Las cosas no terminan aquí, ya que el cantante británico evolucionó su vínculo con Pokémon tras el lanzamiento de su video musical oficial de “Celestial”.

El videoclip está lleno de referencias a los juegos y series de anime. De hecho, “Celestial” no solo presentó a Pokémon en su video oficial, sino que también confirmó que el cantante Ed Sheeran aparecerá en Pokemon Scarlet and Pokémon Violet.

Sheeran lanzó el video musical "Celestial" el jueves 29 de septiembre, después de mostrarse debajo de una manta de peluches Pokémon hace dos semanas, y plantearnos la pregunta de si está bien.

En "Celestial", Ed Sheeran está plagado de alucinaciones Pokémon:

Imagen: Ed Sheeran x Pokémon "Celestial"

Tiene una escena con Charmander, quien lo ayuda a preparar comida para todos sus amigos Pokémon imaginarios. Casi lo atropella un taxi londinense, pero un Snorlax le evita la muerte y después de ser golpeado por la inspiración para escribir canciones, hace autostop a casa volando con Charizard.

A partir de ahí, Sheeran se vuelve anime completo y aparentemente muere en una explosión causada por la lucha de Mew y Mewtwo. Esto último es una referencia a la primera película de Pokémon estrenada en el año 1998.

"Ed Sheeran se pone en medio de Mew y Mewtwo".

Afortunadamente para Sheeran y los fanáticos del rock moderno radiofónico, todo fue un sueño. ¿O fue obra de Hypno? ¡Quién puede decir! Independientemente, el video "Celestial" es lindo, gracias a la inclusión de todos esos adorables Pokémon y la contribución del ilustrador Yu Nagaba.

Te puede interesar: Pokémon celebra el 25 aniversario de su anime con un nuevo video

Nugaba es un colaborador frecuente de The Pokémon Company, quien manejó el lado caricaturesco del último proyecto de Sheeran.

El cantante británico es la última de una larga lista de estrellas del pop que han colaborado con Pikachu y su equipo en los últimos años, incluidos Katy Perry, Post Malone, J Balvin y Vince Staples, quienes aparecieron en Pokémon 25: The Album del año pasado.

Pokémon escarlata y Pokémon púrpura (Pokemon Scarlet and Pokémon Violet) llegarán a Nintendo Switch el 18 de noviembre. Mientras esperamos su lanzamiento, te recordamos que el anime Pokémon Viajes Definitivos regresa con nuevos episodios en Netflix desde octubre.

