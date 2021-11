Ed Sheeran y Pokémon Go confirman colaboración con serenata musical incluida

Ed Sheeran está colaborando con Pokémon Go, y trae consigo un popular Pokemon disfrazado. Durante la noche, Niantic reveló detalles sobre una colaboración entre el músico ganador del Grammy, Ed Sheeran y Pokémon Go.

Para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum de Sheeran "=" (sí, su álbum se titula literalmente con el signo igual), los Pokémon iniciales de tipo Agua aparecerán con más frecuencia en el juego del 22 al 30 de noviembre.

Además, una actuación especial de Sheeran con las canciones "Perfect", "Bad Habits", "Overpass Graffiti", "Thinking Out Loud", "First Times" y "Shivers" también estarán disponibles en el juego. Los jugadores pueden escuchar la actuación a través de la pestaña de "Noticias" del juego Pokémon Go y escuchar el álbum “=” (Equals) de Ed Sheran en Spotify.

Colaboración de Ed Sheeran y Pokémon Go

Si te preguntabas por qué un evento de Ed Sheeran y Pokémon Go se centra en Pokémon iniciales de tipo agua. Debes saber que Sheeran siempre elige un Pokémon inicial de tipo Agua cuando juega un juego de la franquicia Pocket Monsters.

Los jugadores no solo verán más Totodile, Mudkip, Piplup y Oshawott en la naturaleza, sino que Squirtle disfrazado con gafas de sol también hará su primera aparición en el juego en años.

El Squirtle con gafas de sol fue uno de los primeros Pokémon disfrazados que apareció en el juego. No ha aparecido en el juego en más de tres años. Tanto Squirtle Squad "Squirtle" como "Froakie" serán raros engendros salvajes durante el evento.

Esta es la primera vez que Pokémon Go se asocia con un artista musical para el lanzamiento de un álbum. Si bien el juego ha trabajado con patrocinadores corporativos en el pasado, la colaboración de Sheeran es un indicio intrigante de cómo podría evolucionar el juego a medida que comienza a quedarse sin nuevos Pokémon para introducir en el juego.

Existe un precedente para una colaboración musical de Pokémon: a principios de este año, The Pokémon Company lanzó un álbum musical con músicos como Katy Perry, Post Malone y J Balvin. La Verdad Noticias informó antes sobre Pokémon: La historia del clásico de anime que resultó ser un fenómeno global.

¿Cómo acceder a los eventos Pokémon?

Promocional de Ed Sheeran x Pokémon Go en Twitter

Según información del sitio web de Niantic, para acceder a los eventos de Pokémon Go, debes ir a la “Vista de mapa”, tocar el botón de “Menú principal”, luego tocar “Eventos” y finalmente “aparecerán todos los próximos eventos en vivo, comenzando por el más inmediato en la parte superior”.

Para la colaboración de Ed Sheeran y Pokémon Go, los fanáticos podrán conseguir de forma gratuita una sudadera de avatar con un “signo igual estilizado”. Los jugadores pueden obtener el artículo ingresando el siguiente código: VVM87WGMMUZHTB8X

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!