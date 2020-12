Earwig and the Witch: La película de Studio Ghibli podrá competir por el Oscar

Earwig and the Witch, la primera película con animación por computadora del Studio Ghibli, podrá competir por el Oscar con la versión en idioma inglés realizado por la distribuidora GKIDS de acuerdo a lo que han reportado medios estadounidenses de la cinta dirigida por Goro Miyazaki.

Earwig and the Witch llegará a Estados Unidos en 2021. ¿Logrará la incursión del Studio Ghibli en la animación 3D ganar un Oscar?

La conversión al idioma inglés de la nueva película de Studio Ghibli ha sido supervisada por la distribuidora GKIDS quien puso a cargo de la tarea al nominado al Oscar Richard E. Grant junto a Kacey Musgraves y Dan Stevens. Musgraves, ganador del Grammy en seis ocasiones, grabará también una versión en inglés del tema de Earwig and the Witch ‘Don’t Disturb Me’.

La película de Earwig and the Witch llegará a Estados Unidos a principios de 2021 con esta versión de la cinta en inglés tras el estreno de la producción de Studio Ghibli en Japón el próximo 30 de diciembre. El anuncio ha causado revuelo pues este lanzamiento hará que el film de Goro Miyazaki sea elegible para competir por un Oscar.

¿Podrá ganar un Oscar el Studio Ghibli con Earwig and the Witch?

Earwig and the Witch representa no solo una apuesta comercial para el Studio Ghibli sino que el estilo mismo de la animación aspira a estar a la altura de películas clásicas del legendario estudio de animación lo cual podría cumplirse de llegar a ganar un Oscar en la categoría de animación.

¿Logrará esto el Studio Ghibli? Solo nos queda esperar a principios de 2021 para poder ver la película de Earwig and the Witch y averiguar si inaugura una nueva etapa para el legendario estudio o sí esta fue una apuesta demasiado arriesgada. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta cinta para traerte lo más reciente.

