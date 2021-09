¿Draken podría morir en Tokyo Revengers capítulo 221?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de Tokyo Revengers capítulo 221, serie de manga creada por Ken Wakui. Su adaptación de anime es realizada por Linden Films y es transmitida en línea por Crunchyroll.

Como es bien sabido, en la visión de futuro de Takemichi Hanagaki, Senju pronto enfrentará su muerte. Fue corroborado por condiciones favorables, tal como lo vio el protagonista. No mucho después de eso, la gente de Rokuhara Tandai vino a buscarlo. De hecho, estas personas no dudaron en matar a Takemichi con un arma.

Cuando eso sucedió, Kawaragi Senju vino y trató de ayudarlo. Sin embargo, Takemichi se volvió para proteger a Senju. Las condiciones no permitieron luchar, pero Draken (Ken Ryuguji) llegó justo a tiempo para ayudar a ambos. Entonces, ¿qué tal la continuación de la historia? Recuerda primero leer Tokyo Revengers manga capítulo 221.

Resumen de Tokyo Revengers capítulo 221

Foto: Kodansha - Takemichi protege a Senju

El capítulo 221 se titula "Altibajos de este destino". Este comienza con Mikey (Manjiro Sano) hablando con uno de sus asistentes. Mikey estaba de pie mirando por la ventana y observando la lluvia que no cesaba. Manjiro luego dijo que esta noche tenía un mal presentimiento.

El panel luego cambió al lugar de Takemichi y Draken. El sonido de las balas de las armas puede hacer que la gente corra. La gente está confundida sobre lo que pasó. Algunos de ellos decidieron abandonar el parque de atracciones para salvarse. Por miedo a que suceda algo malo.

Por otro lado, Draken logró bloquear el arma que estaba a punto de dispararse contra Takemichi y Senju. El tirador cayó y pareció aterrorizado con Draken. No mucho después de eso, la gente de Rokuhara huyó al unísono. Takemichi y Senju se levantaron, luego corrieron para agradecerle a Draken.

Draken luego pateó el arma que la gente de Rokuhara Tandai estaba usando. Mientras tanto, Takemichi parece preocupado por Senju por temor a salir lastimado. Takemichi luego le preguntó a Draken por qué estaba aquí a tiempo.

Draken explica que Inupi escuchó en alguna parte, que hay personas que quieren atacar a Takemichi esta noche. Ken Ryuguji dijo que la gente estaba planeando venir a este parque de diversiones.

Takemichi todavía no podía creer que esta gente quisiera matarlo. Draken luego explicó que eran los hijos de Rokuhara Tandai. Ken dijo que la guerra de los tres dioses puede que ya no sea un conflicto entre los gánsteres habituales.

Foto: Linden Films - Draken en el anime Tokyo Revengers

Los líderes de la Banda de los Tres Dioses o la banda de los tres dioses mismos están involucrados en negocios oscuros, y la compañía invierte en ellos. Esto se puede ver en el capítulo en el que Takemichi juró como miembro de Brahman.

Al escuchar eso, Takemichi se preocupó por lo que sucedería a continuación. Draken luego dice que es posible que Mikey venga a ver esto pronto. El protagonista luego le dijo la verdad sobre sí mismo a Draken.

Sin embargo, Draken tenía que mantener eso entre ellos dos solos. Hanagaki menciona que ahora mismo puede ver e incluso predecir el futuro. Takemichi explica que en el futuro Senju muere y trata de protegerse.

Mientras tanto, Senju parecía confundido al ver a Draken y Takemichi susurrándose el uno al otro frente a él. Después de eso, Takemichi nuevamente agradeció a Draken por cambiar con éxito el futuro.

El futuro al que se refería Takemichi era claramente la muerte de Senju. Takemichi pudo evitar eso porque decidió ponerse al día con Senju. Además, la oportuna llegada de Draken también logró cambiar el futuro. Al escuchar esa declaración de Takemcihi, Ken se sintió feliz.

Senju luego sugirió que era mejor dejar este parque de diversiones. Si no se marchaba de inmediato, sin duda sería un problema si todavía había alguien aquí. Antes de que Takemichi se fuera con Senju, Draken le dio a Takemichi un mensaje para que se lo pasara a Mikey:

“No provoques demasiados problemas"

Takemichi no sabía a qué se refería Draken. No mucho después de eso, Draken se veía tembloroso, se desplomó y luego cayó. Draken dijo: "He hecho todo lo que puedo hacer". Ese es el final de Tokyo Revengers capítulo 221.

Reacción de fanáticos al final de Tokyo Revengers 221

No saben quién recibió la bala, podría ser Draken o Senju

Muchos fanáticos no saben por qué Draken de repente cayó y se desplomó. ¿Acaso fue alcanzado por una bala mientras rescataba a Takemichi? ¿O tal vez esto es solo una visión del futuro de Takemichi?

Si Draken muere, por supuesto que será difícil para el protagonista traer de vuelta a Manjiro de Tokyo Revengers "Mikey". Además, el mensaje de Draken a Takemichi no parecía como si fuera su último mensaje. Aunque pasarán muchas más cosas, ningún fanático sabe qué pasará en el futuro.

La muerte de Senju que está a la vista puede cambiar rápidamente. Quizás lo mismo sea cierto para Draken. Se espera que las preguntas queden claras en el próximo capítulo 222 de Tokyo Revengers, al menos hay que tener paciencia y esperar una semana más.

¿Cuántos tomos tiene el manga de Tokyo Revengers?

Al momento de redactar este artículo, el manga tiene 24 volúmenes (tomos recopilatorios) publicados. Ken Wakui lanzó la serie el 1 de marzo de 2017 en Shonen Magazine de Kodansha. Para más información, no dudes en visitar el perfil de Tokyo Revengers en el sitio de Kodansha.

