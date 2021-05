Dragon Quest acaba estrenar una de las mejores secuencias de lucha

Dragon Quest: The Adventure of Dai sorprendió a los fanáticos con una de las mejores secuencias de lucha del año de Toei Animation. Toei actualmente tiene bastantes proyectos en proceso, y muchos de ellos han sorprendido con algunas escenas de lucha espléndidamente animadas.

Si bien el anime de One Piece actualmente podría estar atrayendo toda la atención por el trabajo del personal a través de la adaptación del arco de Wano Country, uno de los otros proyectos de Toei Animation ha estado burbujeando en un segundo plano por un tiempo hasta que impresionó con una gran escena de pelea entre padre e hijo.

Dai no Daibouken (The Adventure of Dai), una adaptación de anime reiniciada del manga del mismo nombre de Riku Sanjo y Koji Inada, ha estado transmitiendo nuevos episodios desde que se estrenó originalmente el otoño pasado y recientemente culminó un arco importante donde Dai tuvo que lidiar con su padre, Baran el Caballero Dragón.

Mejor escena de batalla en Dragon Quest

El episodio 31 de la animación japonesa ve a Dai luchando contra su padre, quien había evolucionado a su estado más poderoso gracias al uso de su Aura Draconica. Pero mientras Dai había luchado al principio, la pelea contra su padre le permitió aprovechar su propia Aura Dracónica.

Lo que hizo que la sorpresa fuera aún mejor fue que su propio escudo de Caballero Dragón apareció en su mano. Como dice Baran, esto es algo completamente raro, ya que las crestas de los Caballeros Dragón suelen aparecer en sus frentes.

El aura dracónica de Dai probablemente se deba a una bendición otorgada por su madre y un remanente del espíritu humano que empuja a Dai a luchar más duro por el bien de sus amigos y aliados poco probables en el episodio.

Luego, los dos chocan en el aire mientras empujan completamente sus auras a nuevos niveles, y la pelea entre los dos finalmente se resuelve en el siguiente episodio con la victoria confirmada de Dai.

¿Dónde puedo ver Dragon Quest?

The Adventure of Dai es el reinicio de la serie original

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver Dragon Quest en la plataforma de Crunchyroll. El anime de 2020 es el típico anime género shonen, pero este reinicio es absolutamente hermoso. Este también es un regalo increíble para los ojos por su CG inteligente y bien ejecutado. El anime tiene un primer arco lento, pero interesante.

