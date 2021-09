Dragon Ball manga obtiene una nueva portada del creador de Bleach

Cuando se trata de Dragon Ball, hay pocas personas más en sintonía con el manga que Akira Toriyama. El creador ha supervisado la historia desde el primer día y continúa agregando a su manera con Dragon Ball Super.

A medida que la serie Dragon Ball manga se acerca a su 40 aniversario, la revista Shonen Jump está ansiosa por celebrar la franquicia a lo grande, y parece que el creador de Bleach (Tite Kubo) intervendrá en el evento.

No hace mucho, el sitio oficial de Dragon Ball anunció que está lanzando su Proyecto Super Gallery en honor a su gran aniversario. El evento, que comienza este mes, traerá un mangaka diferente cada mes para rediseñar la portada del manga de Toriyama. En total, habrá 42 portadas, y la última se lanzará alrededor de noviembre de 2024.

Arte de Dragon Ball manga por Tite Kubo

Tite Kubo dibuja una portada de Dragon Ball manga

Como puedes ver arriba, la primera portada de esta campaña llegó a las redes sociales y es bastante perfecta. El arte proviene de Tite Kubo, el creador de Bleach y Burn the Witch, ambas disponibles en páginas para ver anime online gratis.

Después de ver sus opciones, Kubo decidió rediseñar la portada del volumen 27, y se adapta perfectamente al creador de Soul Reaper. La obra de arte de Kubo se puede ver a la izquierda, mientras que la pieza original de Toriyama se encuentra en el otro lado.

Se muestra a Goku de pie con su traje naranja como de costumbre aquí, pero sus rasgos son más estrechos y su físico es más compacto. Lo mismo puede decirse de Piccolo en la parte de atrás.

Por supuesto, Frezzer está en primer plano, aunque en su mayoría está cubierto de sombras. Sus icónicos ojos rojos se pueden ver a la luz, y Kubo dibujó a Freezer con un marco aún más delgado de lo habitual.

¿Cuál es el último Dragon Ball?

El último Dragon Ball es Dragon Ball Super, una serie de manga creada por Akira Toriyama e ilustrada por Toyotaro. Su adaptación de anime con Toei Animation, recientemente confirmó una nueva película titulada "Dragon Ball Super: Super Hero" y con fecha de estreno programada para 2022.

Claramente, puedes imaginar lo emocionados que están los fanáticos de Dragon Ball con todo este proyecto por 40 aniversario, y el creador de Bleach fue una excelente opción para comenzar.

Ahora, los fanáticos pueden esperar que se publiquen 41 más de estas portadas, y no se sabe quién contribuirá. Pero si pudiéramos tener a Kohei Horikoshi de My Hero Academia para participar, bueno, ¡no habrá muchas quejas de los fans! Te recordamos que puedes leer Dragon Ball manga en MANGA Plus de Shueisha.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!