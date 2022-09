Dragon Ball Z y más animes llegan a los Jueves de Doblaje de Crunchyroll

Crunchyroll ha dado a conocer hoy que Dragon Ball Z, así como episodios adicionales de Dragon Ball y la serie de comedia, ¡The Great Jahy Will Not Be Defeated! llegarán este mes de octubre a la plataforma doblados tanto en español latinoamericano como en portugués brasileño, como parte de los Jueves de Doblaje.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista completa de estrenos de Jueves de Doblaje para octubre con sus respectivas fechas de lanzamiento. Sin embargo, se dio a conocer que estas fechas de emisión están sujetas a cambios.

Jueves de Doblaje de Crunchyroll en octubre 2022

Imagen: Dragon Ball Z / Crunchyroll y Toei Animation.

Dragon Ball Z - 6 DE OCTUBRE

Temporada1, Episodios 1-30.

La plataforma Crunchyroll describe el anime como tal: Goku, el luchador más fuerte del planeta, es todo lo que se interpone entre la humanidad y los villanos de los rincones más oscuros del espacio.

Imagen: Dragon Ball / Toei Animation.

Dragon Ball - 13 DE OCTUBRE

Temporada 1, Episodios 93-122.

Goku es un extraño y alegre niño que pasa sus días cazando y comiendo hasta que un día conoce a Bulma, una chica muy linda, inteligente y que solo piensa en chicos.

Bulma está buscando las Dragon Balls, unas esferas mágicas de las que se dice que, si se reúnen las siete, se te concederá cualquier deseo, ¡y Goku tiene una que le dejó su abuelo como recuerdo! Esto será el inicio de una gran aventura.

Visual del anime "The Great Jahy Will Not Be Defeated!"

The Great Jahy Will Not Be Defeated! - 20 DE OCTUBRE

Temporada 1, Episodios 1-20.

La Gran Jahy, segunda al mando del Reino Oscuro, es una figura amenazadora, temida y reverenciada por todos. Pero cuando un encuentro con una misteriosa mujer resulta en la destrucción del preciado cristal de mana del Reino Oscuro, ¡este cae derrotado!

¡Ahora Jahy acaba en el mundo humano como una niña pequeña y débil a falta del poder del cristal de maná! Por desgracia, el plan de revivir al Reino Oscuro de Jahy no será tan sencillo, puesto que hacerlo desde un pequeño y destartalado apartamento mientras se busca la vida para ganar dinero con el que pagar el alquiler y comer, no es fácil.

¡Los #JuevesdeDoblaje de octubre serán IN-CRE-Í-BLES con los doblajes que llegan a la plataforma! �� * Cof cof Dragon Ball Z *



Dragon Ball - 27 DE OCTUBRE

Temporada 1, Episodios 123-153.

Goku es un extraño y alegre niño que pasa sus días cazando y comiendo hasta que un día conoce a Bulma, una chica muy linda, inteligente y que solo piensa en chicos.

Bulma está buscando las Dragon Balls, unas esferas mágicas de las que se dice que, si se reúnen las siete, se te concederá cualquier deseo, ¡y Goku tiene una que le dejó su abuelo como recuerdo! Esto será el inicio de una gran aventura.

¿Qué se puede ver en Crunchyroll?

Los fans del anime tienen acceso a uno de los mayores catálogos de anime licenciado a través de Crunchyroll, siendo este traducido en múltiples idiomas para espectadores de todo el mundo.

Los espectadores pueden además disfrutar de los simulcasts, series de actualidad disponibles inmediatamente después de su emisión en Japón. Anteriormente, Crunchyroll dio a conocer los estrenos de la temporada de otoño 2022. Algunos de los anime más esperados son Chainsaw Man, SPY x FAMILY y BLUE LOCK.

