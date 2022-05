Dragon Ball Z revela cuánta energía necesita la Genkidama de Goku

Dragon Ball Z ha hecho algunas cosas salvajes en su momento, pero pocas cosas pueden igualar el movimiento final de Goku contra Majin Buu. Una cosa es potenciar al Saiyajin, pero los fanáticos quedaron atónitos cuando Goku se convirtió en un conducto para el poder de la humanidad al desatar la bomba espiritual más grande del universo.

La técnica perdura hasta el día de hoy en la franquicia, y ahora, un informe está desglosando parte de la ciencia del mundo real detrás del movimiento conocido como Genkidama.

Rikao Yanagita, un popular investigador de ciencia ficción, manejó el problema recientemente cuando escribieron un artículo sobre Goku vs Majin Buu. Fue allí donde el escritor, quien escribió la famosa “The Science of Attack on Titan”, le dio un giro al anime Dragon Ball Z.

¿Cuánta energía necesita una Genkidama de Goku?

Rikao Yanagita explicó la ciencia detrás de Dragon Ball Z

En Twitter, Herms98 tuvo la amabilidad de resumir la investigación para los fanáticos en el extranjero, y resulta que Yanagita quería averiguar cuánta energía necesitaba un terrícola para contribuir a la “bomba espiritual” Genkidama de Goku para derrotar a Majin Buu.

"Yanagita dice que el cuerpo humano está compuesto principalmente de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Si Majin Buu es el mismo (gran si), y pesa alrededor de 100 kg, destruirlo a nivel atómico debería requerir energía equivalente a quemar 250,000 toneladas de petróleo", comparte Herms98.

Agregó: "Aquí en Earth-Prime, la población es de aproximadamente 7.800 millones en estos días, por lo que si la Tierra de Dragon Ball es la misma (gran si), podemos redondear hasta 10,000 millones para dar cuenta de todos los namekianos…”

"Finalmente, dividir 250,000 toneladas de petróleo entre 10,000 millones significa una contribución energética promedio de 270 kcal. Eso es aproximadamente la misma cantidad de energía que alguien que pesa 79 kg quema al correr 3,8 km. ¡Y oye, eso coincide un poco con lo que dice Vegeta!", comentó Herms98.

Cada terrícola donó 270 kcal en Dragon Ball Z

Foto: Toei Animation / Goku juntando una Genkidama

Como puedes ver, Yanagita termina con 270 kcal. Esta es la cantidad de energía que quemó un terrícola cuando compartieron su energía con Goku para alimentar su Genkidama.

Esta energía multiplicada en masa es lo que permitió al Saiyajin destruir a Majin Buu. Entonces, si quieres imaginar lo borracho que estarías después de tal asistencia, puedes ir a la caminadora y disfrutar de la quema mientras haces ejercicio con 270 kcal en el gimnasio. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes el por qué Goku de Dragon Ball Z no debió matar a Raditz.

