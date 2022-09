Dragon Ball Z: Kakarot anuncia DLC de Bardock y nuevo pase de temporada

Dragon Ball Z: Kakarot ha anunciado un pase de segunda temporada que incluirá un DLC de Bardock Saga, que se lanzará en 2023. Desde su lanzamiento en 2020, CyberConnect2 y Bandai Namco han seguido apoyando a Dragon Ball Z: Kakarot, el juego de rol para un jugador reimaginando los eventos de la porción DBZ del icónico manga Dragon Ball de Akira Toriyama.

Desde su lanzamiento, ha recibido DLC basado en contenido que sigue la historia de Dragon Ball Z, como Battle of Gods y Resurrection F, y ahora se ha anunciado que recibirá un DLC Bardock: The Father of Goku en 2023 como parte de un pase segunda temporada.

Dragon Ball Z: Kakarot se lanzó por primera vez para PC, PS4 y Xbox One en 2020 y es un RPG de acción. El juego eleva la mecánica de juego de juegos anteriores de CyberConnect2 como Asura's Wrath y la serie Naruto Ultimate Ninja Storm, y presenta una amplia variedad de personajes de Dragon Ball, incluidos Goku, Vegeta, Gohan y Piccolo.

DBZ Kakarot recrea toda la historia del anime Dragon Ball Z, incluidos algunos seleccionados episodios de relleno del anime en forma de misiones secundarias.

El juego fue apoyado con contenido saludable posterior al lanzamiento en 2020, como el DLC inspirado en Battle of Gods A New Power Awakens Part 1, y el inspirado en Resurrection F un nuevo poder despierta Parte 2. En 2021, recibió una historia original inspirada en el anime The History of Trunks titulada Trunks: The Warrior of Hope.

Ahora, gracias al éxito continuo del juego, Bandai Namco ha anunciado en el Tokyo Game Show que Dragon Ball Z: Kakarot recibirá un pase de temporada completamente nuevo de DLC en 2023, comenzando con el lanzamiento de Bardock: Alone Against Fate.

A esto le seguirán dos expansiones más, que probablemente volverán a contar otras partes de la historia de Dragon Ball , junto con una versión de próxima generación de Dragon Ball Z: Kakarot, que también se lanzará en 2023. No se ha confirmado si esto incluirá actualizaciones gratuitas para propietarios de PS4 y Xbox One o no.

Este volverá a contar los eventos de Bardock: El padre de Goku, un especial de televisión lanzado en 1990 que sigue al padre de Goku y su batalla con Freezer para defender a los Saiyajin, que explica cómo Goku terminó en la Tierra al comienzo de Dragon Ball.

DLC Bardock: The Father of Goku - Dragon Ball Z: Kakarot

Esta historia se adaptó más tarde a la trama de Dragon Ball Super: Broly de 2019, lo que la convirtió en parte del canon oficial de Dragon Ball. Las capturas de pantalla revelan que los jugadores controlarán a Bardock en nuevas áreas, incluido el Planeta Vegeta.

Todavía no se sabe qué adaptará el resto del pase de temporada de Dragon Ball Z: Kakarot, sin embargo, es probable que incluya reimaginaciones de más películas como Dragon Ball Super: Broly y posiblemente el recientemente lanzado Dragon Ball Super: Super Hero en cines internacionales.

