Dragon Ball Super usará a Gogeta para vencer el deseo de cierto villano

El abuso de Esferas del Dragón se está saliendo de control en el Capítulo 78 del manga Dragon Ball Super, ya que se ha hecho otro deseo para que un luchador se convierta en el más fuerte del universo.

Cuando los Heeters reciben la noticia de que la batalla entre Granola, Goku y Vegeta se ha detenido, los corredores de planetas deciden poner sus planes en acción haciendo un deseo propio en Dragon Ball Super.

Elec convoca al dragón de Monaito y el peligroso deseo de los Heeters es que Gas se convierta en el más fuerte del universo. Con los Cerealian y Saiyans agotados por su lucha cuando esta nueva amenaza entra en juego, puede que sea hora de que Goku y Vegeta comiencen a trabajar en su nueva estrategia.

¿Cuándo regresa Gogeta en Dragon Ball Super?

(Foto: Shueisha) El Deseo de Gas - Dragon Ball Super 78

Parece que Gogeta regresará en el futuro de Dragon Ball Super. A pesar de su aversión al trabajo en equipo, Goku y Vegeta seguramente se dan cuenta del valor de tener a Gogeta para circunstancias espantosas como esta.

Vegito no es una opción, ya que los dos Saiyajin no tienen actualmente ningún Pendiente Potara, pero afortunadamente, la Danza Fusión se puede realizar en su tiempo libre. La Verdad Noticias te recuerda que Gogeta regresa a Super Dragon Ball Heroes, una serie spin-off.

Históricamente, cuando Gogeta llega a la escena, la fiesta se acaba. Es posible que Gas aún sea más poderoso que el Saiyan fusionado, pero considerando que el poder de Gogeta es capaz de romper agujeros en otras dimensiones, parece poco probable que Gas pueda hacerle frente.

Si Elec pidió el mismo deseo que hizo Granolah, Gas es solo el luchador más fuerte del universo Dragon Ball Super por el momento. Como explicó Vegeta durante su pelea con Granola, siempre pueden surgir nuevas amenazas y los luchadores pueden desbloquear nuevos poderes en cualquier momento.

Obviamente, Goku y Vegeta no se fusionaron cuando Elec hizo su deseo, por lo que Gogeta técnicamente no existía; por lo tanto, su poder no fue factorizado en el ascenso de Gas al más fuerte del universo.

Dado que Granola, Goku y Vegeta están heridos y exhaustos mientras Gas está en plena potencia, los Saiyajin no tendrán más remedio que dejar a un lado su orgullo para sobrevivir. Sin embargo, el hecho de que Goku y Vegeta fueran ambos tan salvajemente golpeados por Granola hace que sea poco probable que puedan fusionarse incluso si quisieran.

¿Goku y Vegeta podrán traer a Gogeta de regreso?

El baile de fusión de Metamoran requiere que los participantes tengan la misma fuerza, y como demostró la batalla cuestionablemente canónica de SS4 Gogeta vs Omega Shenron en Dragon Ball GT, incluso el baile de fusión confiable puede fallar si uno de los participantes se debilita de antemano.

Vegeta y Goku están muy desincronizados de fuerza, y Goku solo fue curado parcialmente por Monaito, por lo que es muy poco probable que puedan lograr una Fusión exitosa en su estado actual.

Peor aún, se desconoce la redacción precisa del deseo de Elec de que Gas sea el más fuerte del universo. Hay un cincuenta por ciento de posibilidades de que su deseo se haya realizado fuera de la página para evitar una repetitiva escena de deseo "más fuerte en el universo" o para guardar una revelación dramática de cómo exactamente Elec expresó su deseo.

Es concebible que deseara que Gas siempre fuera el más fuerte del universo, eliminando así la falla en el deseo de Granola que le ha permitido a Gas superarlo. Si Elec realmente especificó su deseo de esta manera y luego apareció un Gogeta con toda su potencia, Gas recibiría un gran poder para seguir siendo el más fuerte.

En su continuo esfuerzo por fingir que no son mejores amigos, y probablemente porque son demasiado débiles, es poco probable que Goku y Vegeta se fusionen con Gogeta para luchar contra Gas.

Es posible que Gogeta pueda cambiar el rumbo de la batalla, pero también es posible que Gogeta pueda hacer que el poder de Gas aumente aún más, dependiendo del deseo de Elec en Dragon Ball Super.

Si bien un equipo de etiqueta de Granola y Gogeta sería una pelea para todas las edades, todas las señales indican que los guerreros agotados están a punto de aprender una dolorosa lección de humildad a manos del nuevo Gas.

¿Cuántos capítulos tiene el manga de Dragon Ball Super?

Actualmente, hay 78 capítulos del manga Dragon Ball Super que puedes leer en MANGA Plus. El próximo capítulo 79 será el último del año 2021 y parece estrenarse el lunes 20 de diciembre.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!