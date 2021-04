Dragon Ball Super temporada 2 podría estar disponible en julio de 2021

No hay información oficial sobre si Dragon Ball Super celebrará su segunda temporada en 2021, aunque la mayoría espera lo mejor. Toei Animation aún no lo ha hecho oficial formalmente, pero esto no ha impedido que los fanáticos especulen algo grande.

No ayudó que el COVID-19 golpeara al mundo en 2020 y eso ha dejado a la mayoría a la espera. Independientemente de las condiciones causadas por la pandemia, la serie de Akira Toriyama y Toyotaro sigue siendo uno de los mejores programas de anime que ganó muchos seguidores desde julio de 2015 hasta marzo de 2018.

Consciente de que Dragon Ball Super tiene muchos seguidores, Toei Animation quiere asegurarse de que se adapte a todos. Un requisito primordial es lanzar episodios futuros doblados y subtitulados antes de que salgan al aire juntos.

El último lote de episodios doblados se desarrolló de octubre a noviembre de 2019. Suponiendo que la segunda temporada de anime salga en 2021, lo siguiente en la mente de muchos es ver los nuevos arcos del manga en la pantalla chica.

Fanáticos discuten sobre el futuro de Dragon Ball Super en Twitter

La mayoría recordará las últimas escenas de lucha del Torneo de Poder y esto puede ser lo que se avecina. Pero ampliando las expectativas potenciales, existe la posibilidad de que la segunda temporada de Dragon Ball Super pueda profundizar más en el pasado.

A menos que los escritores de la famosa serie de manga tengan algo más en mente, una mirada a la historia de personajes principales selectos sería atractiva para los fanáticos del anime. Por ahora, esto debe tomarse con una pizca de sal junto con la creciente anticipación de lo que puede traer la segunda temporada.

Ver en línea el anime Dragon Ball Super

La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll y Funimation tienen los derechos de transmitir Dragon Ball Super en línea. Asimismo, los fanáticos que deseen leer nuevos capítulos del manga, pueden hacerlo en el sitio oficial de VIZ Media, Shonen Jump o la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!