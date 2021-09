Dragon Ball Super manga 76 revela por qué Vegeta rechaza Ultra Ego

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias se adentra en territorio de spoilers. Ya que en esta nueva actualización del manga Dragon Ball Super, los fanáticos encuentran a Vegeta en las circunstancias más salvajes.

Los fanáticos vieron a Granola limpiando el piso con Vegeta. El Príncipe Saiyajin está sufriendo algo feroz, e incluso admitió algo sobre sí mismo a la sombra de su derrota. Todo se puso en marcha el 20 de septiembre, cuando el manga lanzó su capítulo más nuevo.

La actualización se centró en Granola mientras se enfrentaba a Vegeta, y los efectos de Ultra Ego comenzaron a desvanecerse. Como puedes imaginar, el Saiyajin fue golpeado por Granola gracias a su estado renovado, pero algunos fanáticos se preguntaron el ¿por qué Vegeta se estaba conteniendo? Puedes leer Dragon Ball Super en Manga Plus.

¿Por qué Vegeta no puede usar Ultra Ego?

Vegeta confiesa su debilidad para usar Ultra Ego

El capítulo 76 presenta un problema de la forma Ultra Ego de Vegeta. El héroe ensangrentado le dio sus disculpas a Beerus desde lejos, porque no puede usar Ultra Ego como se le indicó. Parecía que algo le impedía usar este nuevo poder de destructor, y a continuación, te compartimos la revelación:

"No podía volver al hombre insensible que una vez fui. Ese poder del Dios de la Destrucción estaba más allá del alcance de un novato como yo", dijo Vegeta en DBS capítulo 76 titulado "El destino de los Saiyans". Como puede ver, esta revelación es bastante inesperada.

El padre de Trunks podría ser un héroe la mayoría de las veces en estos días, pero su ira nunca se ha ido. Su rabia hirviente siempre le ha dado acceso a un poder incalculable, y Beerus le mostró al Saiyajin cómo esa emoción podría usarse para convertirse en un destructor.

Sin embargo, Vegeta no cree que pueda usar Ultra Ego al máximo porque no está dispuesto a ser como el hombre que alguna vez fue. Pero si los fanáticos de Akira Toriyama tienen razón, Ultra Ego no requiere tal empujón.

De hecho, Vegeta necesita sentir para convertirse en un destructor. El poder de destruir algo proviene de conocer su valor y ser selectivo al usarlo. Claro, Beerus podría ser más insensible con su trabajo, pero Vegeta podría aportar un poder serio a Ultra Ego si encuentra una manera de combinar su poder con sus emociones. Entonces, si tuviéramos que adivinar, esa será la próxima tarea de Vegeta.

¿Cuándo sale el manga 76 de Dragon Ball Super?

El capítulo 76 del manga DBS se estrenó el 20 de septiembre y si el calendario de lanzamientos se mantiene sin cambios, los fanáticos podrán leer el capítulo 77 en octubre. Toyotaro y Toriyama lanzan nuevos capítulos aproximadamente cada 18 o 30 del mes. Por otra parte, Dragon Ball Super podría anunciar su temporada 2 de anime en New York Comic Con.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!