Dragon Ball Super estaría trabajando en nuevo proyecto de anime

Dragon Ball Super: Super Hero ya llegó a los cines en Japón y está programada para llegar a Latinoamérica este agosto. ¡Cuidado! En redes sociales circulan spoilers de la historia que ve a Gohan y Piccolo luchando contra el regreso del Ejército de la Cinta Roja.

Ahora, una nueva actualización importante de uno de los jefes de la franquicia, Akio Iyoku, confirma que el trabajo ya está en marcha en lo que respecta al próximo proyecto animado de la franquicia Shonen.

Esto confirma que la amada serie de Akira Toriyama Dragon Ball Super no parece estar en pausa y podríamos conocer más detalles en cualquier lugar en cualquier momento. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que sabemos hasta ahora.

Actualmente, no hay planes para el regreso de la serie de televisión de Dragon Ball Super, aunque hay muchas historias del manga que aún no se han animado. Moro Arc y Granolah The Survivor Arc son el material principal para un regreso.

Será interesante ver cómo los eventos de Super Hero entran en juego en el futuro de la franquicia Shonen. De igual forma, no se han dado detalles con respecto a lo que será este nuevo proyecto animado o lo que implicará la historia; aunque eso no impedirá que los fanáticos y nosotros mismos especulemos.

En el último número de V Jump, Iyoku dijo lo siguiente sobre el trabajo que se estaba realizando actualmente en un nuevo proyecto de anime de Dragon Ball Super:

Acerca del nuevo anime de Dragon Ball Super

"Dragon Ball Super: Super Hero es una película que se hizo no solo para la audiencia japonesa, sino pensando en todo el mundo. Dragon Ball es una serie de la que Japón está muy orgulloso, así que sentimos un sentido de responsabilidad mientras trabajábamos en la película”.

“¡De hecho, la lanzaremos en Estados Unidos este verano también! ¿Qué? "¿Qué viene después"? Bueno, si estás preguntando, ¡ya se está preparando una nueva entrada en la serie! Super Hero nos tomó cinco años para hacer, ¡así que es natural que ya estemos trabajando en lo que viene después!”

Te puede interesar: Dragon Ball Super regresa la rivalidad de Goku y Vegeta

“Toriyama-sensei siempre está trabajando en nuevos conceptos e ideas de Dragon Ball, después de todo. Todos estamos pensando en lo que queremos mostrarle al mundo a continuación".

¿Qué crees que será este nuevo proyecto de anime de Dragon Ball Super? ¿Cuándo crees que Dragon Ball volverá a la televisión? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios. Esta no es la primera vez que tenemos rumores sobre una posible segunda temporada del anime Dragon Ball Super.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!