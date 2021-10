Dragon Ball Super demuestra que Bardock se parece mucho a Goku

El siguiente artículo contiene spoilers del capítulo 77 de Dragon Ball Super, "Bardock, Father of Goku", de Akira Toriyama y Toyotaro. ¡Advertencia! Continúa leyendo La Verdad Noticias si estás al día con el manga.

En el gran esquema de la franquicia Dragon Ball, no hay mucho que sepamos con certeza sobre Bardock, el padre de Goku. Tanto la película no canónica Dragon Ball Z: Bardock - Father of Goku de 1990 como la historia de "Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child" revelaron una parte muy específica de la vida del Saiyajin.

Lo anterior mostró cómo Bardock y su esposa Gine enviaron a Goku a la Tierra. Sin embargo, el manga Dragon Ball Super disponible en MANGA Plus, les ha dado a los fanáticos su mejor imagen hasta ahora de Bardock, demostrando que es prácticamente como Goku.

Spoilers de Dragon Ball Super capítulo 77

(Foto: Shueisha) Bardock en el capítulo 77

El capítulo 77 de DBS trata sobre Freezer y los Saiyajin conquistando Planet Cereal. Inicialmente, los Saiyajin llegan en sus formas de Gran Simio. Entre ellos se encuentra Bardock.

En general, Bardock no parece hacer mucho en la batalla. Sin embargo, termina viendo a Muezli y su hijo, Granola, escondidos en una iglesia. Cuando se acerca, un cerealista destruye la luna, lo que obliga a todos los Saiyajin a volver a su forma habitual.

Aún así, los Saiyajin continúan matando gente hasta que solo quedan Muezli, Granola y un Namekian llamado Monaito. Bardock se acerca a Muezli y Granola. Ella responde atacándolo, y esto hace que Bardock recuerde algo antes, cuando regresa a casa para ver a su esposa, Gine.

Gine reprende a Bardock por haberse ido durante tanto tiempo que se perdió el nacimiento de su hijo. Bardok comenta: "¡Oh! Eso explica por qué tu barriga está plana de nuevo". Luego nombran a este nuevo niño Kakarotto.

Una vez que Bardock sale de su memoria, decide cubrir a Muezli y Granola. Los lleva a Monaito con la esperanza de protegerlos de la muerte. Pronto, la historia salta al presente y todos confirman que, sí, Bardock era el padre de Goku.

(Foto: Shueisha) Granola descubre que Goku es hijo de Bardock

Vegeta incluso señala: "En cualquier caso, tu naturaleza bondadosa claramente es algo que viene de familia". Está claro que Bardock es más que físicamente similar a Goku. En cambio, comparten el deseo de ayudar a los demás, incluso si el deseo de Bardock de hacer el bien no es tan avanzado como el de Goku debido a su educación y es un poco más rudo en los bordes.

Sin embargo, los dos también parecen compartir otra similitud bastante hilarante: son padres terribles. Goku se ha vuelto algo infame a lo largo de los años por ser un mal padre, tanto que otros personajes lo han criticado por cómo descuida a su familia a favor del entrenamiento.

Gine reprendiendo a Bardock por perderse el nacimiento de su hijo suena exactamente como las interacciones que Goku ha tenido con Chi-Chi. Entonces, cuando se trata de Bardock y Goku, el padre definitivamente es como el hijo. Hasta aquí los spoilers de Dragon Ball Super manga 77.

¿Cuándo sale Dragon Ball Super manga 78?

El capítulo 78 se lanzará el 19 de noviembre a través de Viz Media y en MANGA Plus. En otras noticias, la nueva película de 2022, Dragon Ball Super Hero, revela detalles del Ejército de la Cinta Roja.

