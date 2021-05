Dragon Ball Super capítulo 72 spoilers, imágenes filtradas y fecha de estreno

Las filtraciones del borrador de Dragon Ball Super capítulo 72 finalmente se publicaron como se predijo y los spoilers de manga también se compartieron junto con eso. El capítulo 72 está ahora a menos de una semana de su fecha de lanzamiento y pronto saldrán más filtraciones.

Se espera que la pelea de Goku vs Granola ocurra en el capítulo del manga de Dragon Ball Super 72 e incluso los spoilers previos apuntan a eso. Goku está aprendiendo a usar el Ultra Instinct básico y Vegeta ha practicado Hakai para enfrentarse a Granola y otros nuevos enemigos.

Aquí en La Verdad Noticias hay más detalles sobre las filtraciones del borrador del manga de Dragon Ball Super, spoilers, escaneos crudos, la fecha oficial de lanzamiento del manga y dónde leerlo de forma oficial.

Dragon Ball Super capítulo 72 fugas y spoilers

Bocetos para Dragon Ball Super 72

Las filtraciones del borrador del capítulo 72 de Dragon Ball Super se publican en Twitter y muestra varios paneles en bruto para los problemas del manga. Es solo cuestión de tiempo antes de que el texto de los paneles de borradores se traduzca y alguien publique el resumen básico de la historia del manga.

Según las imágenes que se ven en los borradores de Dragon Ball Super 72, parece que Goku y Vegeta intentan atacar a Granola mientras los Heeters piden ayuda. Ambos lados han sido mal informados el uno del otro y pronto se producirá una pelea.

Fecha de estreno y dónde leer el manga

Promocional para Dragon Ball Super 71 (Shonen Jump)

La fecha de lanzamiento de la versión oficial del capítulo 72 de Dragon Ball Super es el jueves 20 de mayo a las 11 am EST y los fanáticos pueden leer la serie de manga desde las siguientes plataformas de MANGA Plus, VIZ Media y Shonen Jump.

Los raws o escaneos de Dragon Ball Super capítulo 72 saldrán 1-2 días antes de la fecha oficial de lanzamiento del manga. Es cuando se publicará el resumen completo de la historia del manga junto con otros detalles.

