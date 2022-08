Dragon Ball Super: Super Hero destrona a Beast de Idris Elba en taquilla

A los fanáticos del anime les encanta discutir sobre ¿quién ganaría en una pelea entre personajes de Dragon Ball vs personajes de la cultura pop? Y ahora, tenemos otra victoria confirmada para la película de Dragon Ball Super: Super Hero.

La última película en la saga Dragon Ball Super, casi duplicó la taquilla de Beast protagonizada por Idris Elba este fin de semana. Este fue el debut de ambas películas (al menos en los Estados Unidos), con Super Hero ganando $20 millones y Beast $11 millones de dólares en taquilla.

Para ser claros, en La Verdad Noticias no estamos hablando de números altos aquí, ya que ninguna película lo hizo increíblemente bien, pero el éxito de Dragon Ball Super: Super Hero, y el éxito de otras películas de anime que tienen presentaciones limitadas en cines en estos días demuestran lo que quiere ver el público en estos días.

Visual de la película Dragon Ball Super: Super Hero

Lo anterior muestra un cambio en la taquilla nacional y un mayor apetito por cosas que podrían haber sido consideradas "demasiado específicas" o lo que sea en los días previos a la pandemia de COVID-19.

Si hablamos de taquilla en Latinoamérica, la película Dragon Ball Super: Super Hero se estrenó el pasado 18 de agosto gracias a Toei Animation y Crunchyroll. Este último es una plataforma global de anime y que ya tiene toda la franquicia creada por Akira Toriyama en su catálogo.

El resto de las 10 principales (en realidad, el resto de las 11 principales) películas en taquilla estadounidense está exactamente en el mismo orden que la semana pasada, con las 10 películas ganando más de un millón de dólares.

Top Gun: Maverick parece haberse ralentizado de nuevo de forma permanente, con un total bruto de $683 millones después de 13 semanas, lo que significa que probablemente no alcanzará los $700 y tomando el lugar de Black Panther en la lista de los mayores ingresos brutos de todos los tiempos.

Pero bueno, ¡el sexto lugar es bueno! Ganó más dinero que tres películas de Avengers y 10 películas de Star Wars (contando Rogue One y Solo). El único recién llegado de alto perfil en la lista que no involucra a Idris Elba o Piccolo es Orphan: First Kill, que abrió en el puesto 12 con $1.6 millones.

Debería subir más la próxima semana, ya que solo se estrenó en unos 500 cines, pero eso suponiendo que la gente todavía esté interesada en ver a una mujer adulta que parece una niña cometiendo algunos asesinatos.

Aquí está la lista completa de los 10 mejores (de Box Office Mojo) para las personas que quieren ver la lista de la semana pasada con dos películas adicionales:

Dragon Ball Super: Super Hero Beast Bullet Train Top Gun: Maverick DC League Of Super-Pets Thor: Love And Thunder Nope Minions: The Rise Of Gru Where The Crawdads Sing Bodies Bodies Bodies

