Dragon Ball Super: Mejores momentos de Vegeta y Bulma como padres

Dragon Ball Super es una franquicia que ha recibido algunos de los elogios más amplios posibles para una serie de anime. La estructura del programa ha inspirado muchos de los animes que siguieron. La serie de Akira Toriyama sobresale cuando se trata de secuencias de acción intensas y transformaciones emocionantes.

Sin embargo, hay muchas otras dinámicas de la serie para apreciar y un detalle que a menudo se puede pasar por alto es que muchos de los personajes son padres orgullosos. Esto es un punto muy interesante para una serie de acción.

Vegeta y Bulma son dos de las parejas principales en Dragon Ball Super. Ambos iniciaron su paternidad en Dragon Ball Z con el nacimiento de Trunks y más adelante en DBS con su hija Bra. A continuación, La Verdad Noticias te comparte algunos de los mejores momentos de estos personajes como padres.

Bulma consiente a Trunks con regalos

Las vacaciones de Bulma, Vegeta y Trunks (Toei Animation)

El amor y el afecto reales son siempre más importantes que los objetos materiales y Bulma no usa juguetes e inventos como un medio para compensar el comportamiento negligente, sino que es simplemente un beneficio bienvenido de la extrema riqueza de la familia Brief. Bulma se asegura de que Trunks esté cómodo y al menos pueda disfrutar de su infancia.

Vegeta sabe cómo motivar a Trunks

El hecho de que las personas pasen tiempo juntas no significa que en realidad estén estableciendo una conexión. Sería completamente posible que Vegeta estuviera cerca de su hijo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para hacerlo entrenar, pero no aprendiera absolutamente nada sobre él en el proceso.

En varias ocasiones, Vegeta puede impulsar a Trunks más en su entrenamiento porque sabe cómo motivar a su hijo y qué tipo de incentivos valora. Puede que no parezca gran cosa, pero demuestra la comprensión implícita de Vegeta sobre Trunks y lo que le importa.

Bulma siempre ayudó a Trunks del futuro

Bulma del futuro siempre ayudó a Trunks

Los opuestos ciertamente se atraen cuando se trata de Bulma y Vegeta, y ella es la mente científica más brillante de la pareja. La peliazul puede usar su conocimiento para ayudar a Future Trunks a reparar su máquina del tiempo y regresar a casa, pero también se une a él durante este tiempo.

Además, Dragon Ball Super muestra que Bulma todavía está presente en la línea de tiempo devastada de Future Trunks y continúa ayudándolo con sus necesidades, ya sean de naturaleza emocional o tecnológica. El genio ha sido útil en muchos escenarios, pero es encantador verla conectada con las metas de su hijo.

Vegeta estuvo durante el nacimiento de Bra

Bulma y Chi-Chi en el nacimiento de Bra (Toei Animation)

Dragon Ball representa algunos embarazos a lo largo de su carrera y el segundo embarazo de Bulma coincide justo cuando Goku está reclutando participantes para representar al Universo 7 en el Torneo de Poder. La participación de Vegeta es crucial, pero se niega a irse hasta que Bulma dé a luz.

Bulma puede parecer tan considerada aquí como Vegeta, pero Vegeta tiene la oportunidad de irse y él no la toma. Quiere estar allí con su hija desde el primer momento y no estar ausente de ninguna manera, incluso si es algo que ella no recordará.

Bulma sabe cuándo darle espacio a su hijo

Bulma siempre deja que Vegeta y Trunks entrenen (Toei Animation)

Los padres dominantes son algo muy real y Chi-Chi es un excelente ejemplo de una madre que tiene buenas intenciones, solo porque su actitud asfixiante probablemente haga más daño que bien a sus hijos.

Bulma lo sabe mejor y confía increíblemente en Trunks y le permite la libertad de hacer lo que quiera, dentro de lo razonable, y aprender sobre la vida a través de la experiencia. ¿Consideras a Vegeta y Bulma buenos padres? Muchos fanáticos no pueden esperar a ver más anime de Dragon Ball Super y así recibir otros momentos especiales de la pareja.

