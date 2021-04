Dragon Ball Super: Edad de cada personaje principal al final del anime

¿Qué significa la edad en el universo de Dragon Ball Super? Los personajes a menudo tienen la capacidad de vivir durante siglos, y aquellos que no lo hacen, a menudo pueden usar las Dragon Balls para restaurar su juventud cuando sea necesario.

Dicho esto, una de las cosas que a la gente le encanta de la serie shonen es la cantidad de cambios presentes. Goku comienza siendo un niño y eventualmente crece hasta convertirse en un hombre que tiene su propio hijo, que luego se vuelve lo suficientemente mayor como para tener sus propios hijos.

Desde el inicio de la franquicia creada por Akira Toriyama, hasta el actual Dragon Ball Super ilustrado por Toyotaro en el manga, los personajes principales han envejecido. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la edad actual de todos ellos:

(Foto: Toei Animation) Descubre la edad de los personajes

Edad de Gohan en Dragon Ball Super

El miembro más joven del elenco principal, Gohan va entre ser un personaje principal y un personaje secundario en estos días. Al comienzo de Dragon Ball Super, el personaje es básicamente un miembro del reparto de apoyo, ya que ni siquiera puede volverse Super Saiyan. Su edad actual es de 23 años.

Edad de Piccolo en Dragon Ball Super

Piccolo es sorprendentemente uno de los personajes más jóvenes que podría llamarse a sí mismo un personaje principal en el programa. Pero vale la pena recordar que el personaje en realidad no había nacido durante gran parte de Dragon Ball. Su edad actual es de 27 años.

¿Cuál es la edad de Goku en Dragon Ball Super?

Nacido en el año 737, Goku comenzó Dragon Ball cuando tenía once años. Dragon Ball se lleva a cabo en el transcurso de aproximadamente siete años, lo que le permite participar en tres torneos mundiales de artes marciales diferentes, y al final, tiene alrededor de 18 años. Al comienzo de Dragon Ball Z, tenía 25 años. Actualmente, tiene 43 años.

Edad de Krillin en DBS

Krillin es uno de los amigos más antiguos de Goku. Los dos entrenaron juntos con el Maestro Roshi y muy rápidamente se convirtieron en expertos en artes marciales a la par del mismo Roshi. Con el tiempo, Krillin incluso se volvió lo suficientemente fuerte como para superar a Roshi, aunque no lo parecía durante el Torneo de Poder. Tiene unos 44 años de edad.

Edad actual de Bulma en el anime

La única mujer del reparto que todavía ocupa un puesto de personaje principal es Bulma y a menudo, sirve como una parte importante del reparto. Ciertamente, ella era un miembro vital en el arco de Goku Black, y mantiene a Whis y Beerus bien alimentados con costosos manjares. Bulma tiene 47 años al final de Super.

Edad de Ten Shin Han en Dragon Ball Super

Cuando se presentó el personaje por primera vez, ya estaba en sus últimos años de adolescencia enfrentando a un Goku que aún no tenía 14 años. No obstante, los dos estaban igualados gracias al entrenamiento superior de Goku. En Dragon Ball Super, Ten Shin Han tiene 47 años de edad.

¿Qué edad tiene Vegeta en Dragon Ball Super?

Vegeta es uno de los miembros mayores del elenco principal que no es un dios de algún tipo. Nació cinco años antes que Goku, y ya estaba en otro planeta cuando Goku fue enviado a la Tierra. Por supuesto, no ha envejecido desde que alcanzó su mejor momento, y no lo hará pronto. Su edad actual es de 48 años.

¿Cuánto tiempo ha vivido el Maestro Rochi?

El más ridículo de todos los tiempos. El Maestro Roshi nació siglos antes que cualquier otro personaje aparte de los dioses. El truco para él es que ha descubierto formas de extender su vida, lo que le permite vivir durante siglos. Esto le permitió pasar décadas aprendiendo cosas como el Kamehameha. Su edad en Dragon Ball Super es de 350 años.

Edad aproximada de Beerus

Beerus es tan miembro del elenco principal como Goku y el resto, y posiblemente más que algunos de ellos. Ha existido durante millones de años en este momento. Como Dios de la Destrucción, ha existido el tiempo suficiente para presenciar la creación y destrucción de innumerables planetas.

¿Whis es mayor que Beerus?

Otro miembro del elenco principal de Dragon Ball sin edad es Whis. Podría decirse que Whis es más importante que Beerus, porque Whis es la razón por la que tanto Goku como Vegeta han podido entrenar en primer lugar, con ambos creciendo constantemente en poder. Si Beerus tiene más de 200 millones de años, el ángel es aún mayor.

Edad actual de los Androides 17 y 18

Al igual que Androide 17, la edad de Androide 18 no está clara porque, para empezar, a los espectadores nunca se les dio una edad general de los gemelos. Es probable que tengan entre 20 y 30 años de edad en el anime Dragon Ball Super.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!