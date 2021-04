Dragon Ball Super: Cada personaje que Goku eliminó en el Torneo de Poder

Tener las probabilidades en su contra a menudo saca lo mejor de Goku. A pesar de enfrentarse a 70 de los guerreros más fuertes del multiverso (con solo 10 aliados), el protagonista de Dragon Ball Super logró tener 8 victorias y al mismo tiempo aprendió a utilizar Ultra Instinct en el anime.

Dada la cantidad de luchadores que hubo en el Torneo de Poder, puede ser difícil recordar a todos los artistas marciales que Goku superó durante la intensa batalla real. Las victorias del Saiyajin se lucen más en una lista y a continuación, La Verdad Noticias te desglosa a los personajes abajo.

¡Advertencia de spoilers! Lo siguiente en este artículo hablará sobre el Torneo de Poder en Dragon Ball Super. Si deseas ponerte al día con el anime, debes saber que puedes ver el programa en Crunchyroll a partir del episodio 97.

Personajes que Goku derrotó en el Torneo de Poder

Nink - Goku se liberó de su agarre al convertirse en Super Saiyajin Blue Chappil - Goku lo derribó con una Kamehameha Consuelda - Goku lo eliminó a él y a Chappil simultáneamente The Trio Of Danger - Goku dominó su rayo de peligro triangular con la ayuda de Vegeta Kefla (Caulifla & Kale) - Goku la sacó del ring y destruyó sus aretes Potara con un Kamehameha Las Bolas De Fuego Kamikaze Masculinas - Goku superó su técnica de agujero negro Grupo Agnilasa - Goku atacado casi al máximo con sus compañeros del Universo 7 Jiren - Goku Se cayó del ring con Freezer mientras se llevaba a Jiren con ellos

(Foto: Toei Animation) Nink vs Goku

Se necesitó la fuerza de la transformación Super Saiyan Blue de Goku para romper el agarre de Nink, justo cuando el luchador ogro comenzaba a derribarlos a ambos. En consecuencia, Nink cayó solo mientras Goku se agarraba al borde del escenario del torneo para que no lo siguiera.

(Foto: Toei Animation) Chappil vs Goku

Goku encontró su oportunidad cuando el compañero de equipo de Chappil, Hop, hirió accidentalmente a su compañera aliada Lavender del Trío del Peligro, distrayendo a Chappil. Luego, Goku cargó contra el Iron Skin Battler, convirtiéndose en un Super Saiyan para que tuviera la fuerza para derribar a Chappil con una explosión de energía.

(Foto: Toei Animation) Chappil y Consuelda vs Goku

Al igual que Chappil, Consuelda había estado entre los luchadores del Universo 9 enviados para atacar a Goku y Vegeta, mientras que el Trío del Peligro los tenía rodeados y aparentemente prefería luchar entre grupos. Sin embargo, el trabajo en equipo no fue suficiente para salvarlo del Super Saiyan Goku.

(Foto: Toei Animation) The Trio Of Danger vs Goku y Vegeta

El Trío del Peligro tenía un hacha particular para trabajar con el Equipo Universo 7, después de haber perdido ante Goku y sus amigos en la Zeno Expo. Sin embargo, Goku estaba listo para ellos, rodeándose de una barrera de energía para protegerse de las técnicas de veneno de Lavender. Vegeta luego se unió a la batalla.

(Foto: Toei Animation) Kefla vs Goku

Afortunadamente, luchar contra Kefla desencadenó la transformación Ultra Instinct Sign de Goku. Su batalla continuó en Dragon Ball Super, culminando con Goku sacando a Kefla del ring con un Kamehameha después de esquivar un aluvión de explosiones de energía con su poder despertado.

(Foto: Toei Animation) Kamikaze Fireballs vs Goku

Incluso con la ayuda de Android 18 y 17, el debilitado Goku todavía luchaba, especialmente contra el nuevo ataque Pretty Black Hole de Kamikaze Fireballs. El protagonista tomó un segundo aire, subiendo a Super Saiyan Blue y terminando la pelea con un poderoso Kamehameha.

(Foto: Toei Animation) Agnilasa vs Goku

Androide 17, más que familiarizado con el funcionamiento interno de los guerreros cyborg como Agnilasa, pudo localizar el reactor de la criatura y se estrelló contra él con su barrera protectora. Simultáneamente, Super Saiyan Blue Goku se unió a Vegeta, Freezer y Gohan para atacar a Agnilasa y su esfera de energía.

(Foto: Toei Animation) Goku y Freeer vs Jiren

Cuando Goku despertó todo el poder de Ultra Instinct, finalmente cerró la brecha de fuerza entre él y Jiren. La transformación finalmente se rindió y resultó demasiado exigente para el cuerpo de Goku en ese momento.

Jiren sacó a Goku del ring, pero en el último minuto, Freezer salvó al Saiyajin de corazón puro, quien se unió a Android 17 para luchar contra el Pride Trooper. Mientras tanto, Goku se recuperó gradualmente, uniéndose a sus compañeros de equipo para una ofensiva final.

Mientras 17 los respaldaban desde lejos con explosiones de energía, Goku y Jiren cargaron hacia adelante, luchando contra Jiren hasta que lo sacaron del escenario, eliminándose tanto a ellos mismos como a su oponente final. Quizás el Saiyajin de Dragon Ball Super no ganó solo, pero participar en estas 8 victorias ya es ganancia.

