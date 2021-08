Dragon Ball Super 75 revela conexión de los nuevos poderes de Goku y Vegeta

El último capítulo de Dragon Ball Super respondió muchas preguntas sobre la nueva transformación del Príncipe de los Saiyajin, apodada Ultra Ego, y con estas revelaciones, ahora sabemos que el nuevo poder de Vegeta tiene varias cosas en común con Son Goku y su Ultra Instinto.

Con Vegeta aprendiendo esta nueva transformación mientras entrenaba bajo el Dios de la Destrucción Beerus, parece que incluso con este nuevo conjunto de habilidades, el Príncipe Saiyajin podría no ser capaz de derrotar a Granola, quien todavía está volando alto por el impulso que recibió de las Esferas del Dragón.

Goku logró aprovechar el poder de Ultra Instinto esencialmente despejando su mente durante las peleas, permitiendo que su cuerpo se hiciera cargo y luche en UI, no solo cambiando el color de su cabello a plateado y dándole más energía, sino también haciéndolo moverse de alguna manera en el que se lanza a través de los ataques inconscientemente.

Como Vegeta explica mientras habla con Granolah durante su pelea, el Príncipe de los Saiyajin se encuentra confiando en su ego para su poder, con los dos Saiyajin confiando en sus rasgos de personalidad para ascender. Después de todo, Dragon Ball Super parece confirmar el nombre oficial de Vegeta con su forma similar a un Destructor.

Vegeta revela el nombre de su nueva evolución

Foto: Shueisha - Vegeta en su forma Ultra Ego de Dragon Ball Super

Granola le dice a Vegeta en el capítulo 75 del manga disponible en MANGA Plus: "¿Entonces esto no es como el poder de tu aliado que hace que su cuerpo evite el peligro?" Vegeta le responde: "¿Hablas del Ultra Instinto de Kakarotto? No te atrevas a comparar su patética técnica con la mía. El cuerpo de Kakarotto puede tener mente propia, pero yo soy todo ego”.

De hecho, Vegeta sigue adelante y llama a esto Ultra Ego. La nueva transformación no lo tiene esquivando ataques automáticamente, sino que lo acerca al poder y la estética de los Dioses de la Destrucción, con un punto en la batalla, el Z Fighter desata un ataque que usa la energía conocida como Hakai en un intento por eliminar a Granola.

Si bien Vegeta no parece que vaya a ganar esta batalla, ha dado un gran paso adelante para poder cerrar la brecha de poder entre él y Son Goku.

¿Vegeta reemplazará a Beerus en Dragon Ball Super?

Muchos fanáticos han teorizado a lo largo de los años que Vegeta está en camino de convertirse él mismo en un Dios de la Destrucción, tal vez algún día tomando el manto directamente de Beerus, y su nueva forma Ultra Ego ciertamente da crédito a ese argumento cuando se trata de su nuevo poder y su nuevo look mucho más aterrador.

La Verdad Noticias informó anteriormente, que Toyotaro de Dragon Ball Super habla sobre la rivalidad de Goku y Vegeta. Ambos personajes son amigos que iniciaron como enemigos, pero la competencia por superarse a sí mismos parece nunca llegar a su fin.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!