Dragon Ball Super 71 comparte bocetos, spoilers y fecha de estreno

Dragon Ball Super está listo para lanzar un nuevo capítulo este mes, y el manga tiene grandes cosas reservadas para el lanzamiento. Después del último capítulo, los fanáticos están ansiosos por que Granola se encuentre con Goku y Vegeta, ya que el trío está en camino de colisión.

Y ahora, el primer vistazo al capítulo 71 se ha publicado este mes. La publicación proviene de DbsHype1 en Twitter cuando compartieron el primer borrador del capítulo 71. Fue allí donde los fanáticos de Dragon Ball Super vieron un solo panel del gran lanzamiento, y se enfoca en Goku en medio de su último entrenamiento.

Dragon Ball Super 71: Entrenamiento Goku y Whis

Como puedes ver abajo en La Verdad Noticias, el panel muestra a Goku sentado en el suelo con las manos juntas frente a él. Whis se muestra frente al protagonista de Dragon Ball Super de pie, y el ángel está haciendo una pregunta: "¿Conoces la mayor diferencia entre nosotros los Ángeles y tú, Goku?", pregunta Whis.

Foto: DbsHype1 en Twitter (Goku y Whis)

Claramente, estos dos continúan su entrenamiento en el capítulo 71 del manga, y eso es algo bueno. Granola se dirige a los chicos en este momento, y tiene un gran rencor que resolver. El malo responsabiliza a la raza Saiyajin de la muerte de su pueblo. Y con su deseo en pleno efecto, él es uno de los guerreros más fuertes de todo el universo.

Si Goku y Vegeta quieren derrotar a Granola, necesitarán volverse más fuertes de lo que eran cuando se hizo el deseo de Granola. Beerus está ayudando a Vegeta a alcanzar esa meta gracias a Hakai, pero Whis aún no le ha mostrado sus cartas a Goku.

Entonces, si el ángel tiene algún plan bajo la manga, nos gustaría saberlo lo antes posible. Te recordamos que puedes leer el manga de Dragon Ball Super en VIZ Media, Shonen Jump y MANGA Plus. El arco Granola The Survivor de Akira Toriyama y Toyotaro estrena el capítulo 71 el martes 20 de abril.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!