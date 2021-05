Dragon Ball Super 2 ¿Quién podría ser el villano en la segunda película?

Hay muchas opciones para el villano principal de la segunda película de Dragon Ball Super 2; un largometraje de anime que ya se está desarrollando en Toei Animation. La nueva película probablemente tendrá lugar después de los eventos de "Dragon Ball Super: Broly".

Queda por ver cómo Dragon Ball Super 2 seguirá amenazas tremendamente poderosas como Jiren y Broly. Dado que cada historia de Dragon Ball tradicionalmente enfrenta a Goku y los Guerreros Z contra un enemigo más fuerte que el anterior, es probable que el nuevo villano supere a los predecesores.

Aunque no sabemos la fecha exacta de cuándo se estrena Dragon Ball Super 2, Akira Toriyama sí confirmó que será alguien que muchos disfrutarán ver. ¿Quizás DBS puede usar a alguien con el que los fanáticos de la franquicia ya estén familiarizados? La Verdad Noticias te comparte la predicción de villanos a continuación.

¿Quién será el villano en Dragon Ball Super 2?

Muchos apuestan por Cooler en Dragon Ball Super 2

Cooler

El personaje que sin duda es la elección más popular para el villano de la película es Cooler, quien fue el antagonista de dos películas de Dragon Ball Z, Cooler's Revenge y The Return of Cooler.

En su historia original, su objetivo era vengar la muerte de su hermano, Freezer. Aunque este era el oponente más fuerte al que se habían enfrentado hasta ese momento, Cooler fue representado como una fuerza que era incluso mayor que él.

Casi derrota a los Guerreros Z, pero finalmente fue derribado por Super Saiyajin Goku. El poder que poseía en esa pelea obviamente no se puede comparar con lo que los héroes son capaces de hacer ahora, pero puede recibir un aumento de poder que lo nivele con Goku y Vegeta.

Dado que el Cooler en las películas de Dragon Ball Z era naturalmente más fuerte que Freezer, Dragon Ball Super 2 puede revelar que su versión del villano comparte el mismo potencial. Y si Freezer puede igualar el poder de Super Saiyajin Dios de Goku en solo cuatro meses de entrenamiento vigoroso, entonces Cooler tiene oportunidad.

La película incluso podría tomar una página del anime no canónico Super Dragon Ball Heroes y darle su propia forma dorada. En cuanto a por qué querría pelear contra Goku, el motivo no puede ser el mismo que tuvo en Cooler's Revenge.

Se ha deseado que Freezer vuelva a la vida, por lo que necesitaría una razón diferente para convertirse en enemigo de los héroes. De cualquier manera, el cambio en el status quo del Emperador del Universo presentó al anime algunas oportunidades interesantes en términos de lo que se puede hacer con Cooler.

Freezer vivo hace que una alianza entre los dos sea factible, lo cual era algo imposible tanto en Cooler's Revenge como en The Return of Cooler. Si el hermano de Freezer emerge, podría recibir otra oportunidad de eliminar a sus rivales Saiyajin en Dragon Ball Super 2.

Dragon Ball Super 2 podría regresar a Cell

Cell

El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, se burló de la inclusión de un personaje "inesperado" en la película, y aunque esa pista puede no pertenecer en absoluto al villano, ciertamente describiría lo que los espectadores pensarían del regreso de Cell.

Cell, quien fue asesinado por Super Saiyan 2 Gohan en Dragon Ball Z, es considerado por muchos como uno de los mejores antagonistas del anime. Pero como no se lo ha visto en años, parece que Dragon Ball se ha alejado de él.

Dicho esto, Dragon Ball Super 2 podría hacerlo volver a la vida como lo hizo DBS con Freezer. Si puede encontrar una manera de revivirlo y darle una mejora masiva, podría vengarse de Gohan y posiblemente comenzar una versión completamente nueva.

Janemba quizás tenga oportunidad en lo nuevo de Dragon Ball

Janemba

En Dragon Ball Z: Fusion Reborn, Goku, Vegeta y Pikkon tuvieron que trabajar juntos para salvar el universo de Janemba, una poderosa criatura engendrada por una explosión de energía oscura en Otro Mundo. La entidad malvada que empuña la espada nunca habló, pero su diseño único y su destreza en la batalla lo han convertido en un favorito de los fanáticos.

Al igual que el tratamiento que se le dio a Broly en Dragon Ball Super, la nueva película puede modificar a Janemba dándole algo de profundidad y un nuevo origen. Es posible que si lo incorporan al canon de Dragon Ball Super 2, lo presenten como una fuerza destructiva y aparentemente invencible del Reino de los Demonios.

Turles sería perfecto para Dragon Ball Super 2

Turles

Otro nombre que cobra fuerza en las discusiones sobre la nueva película es Dragon Ball Z: The Tree of Might's Turles. El Saiyajin Turles, que se ve extrañamente idéntico a Goku a pesar de no estar relacionado con él, demostró ser un malvado señor de la guerra que mejoró enormemente su poder al ingerir la fruta del mágico Árbol del Poder.

Similar a la situación con Cell y Cooler, Turles es increíblemente débil en comparación con las capacidades actuales de los Z-Warriors. Incluso Yamcha, Tien y Krillin son más poderosos que el villano del Árbol del Poder.

Dragon Ball Super 2 podría solucionar esto haciendo un gran ajuste en su nivel de poder, pero puede parecer repetitivo que Goku y Vegeta se encuentren de repente con otro Saiyajin capaz de rivalizar con ellos. Después de todo, solo pelearon contra Broly.

Una forma en que Dragon Ball Super 2 puede hacer que Turles funcione es aumentando los efectos de la fruta, en lugar de simplemente cambiando sus habilidades naturales. Podría ser que en la historia de Turles de Dragon Ball Super, el Árbol del Poder puede otorgarle a alguien un poder divino.

En cuanto a cómo la nueva película de anime para 2022 puede explicar su parecido con Goku, Turles podría establecerse como la contraparte del Universo 6 de Goku. Si el anime lo reinventa como un personaje del Universo 6, eso abriría la puerta para que Caulifla, Kale y Cabba se unieran a la batalla.

Moro oficialmente debutaría en Dragon Ball Super 2

Moro

Dragon Ball Super terminó con Androide 17 ganando el Torneo de Poder, y luego pasó a Broly para la primera película. En la continuación del manga de Dragon Ball Super, esto fue seguido por la Saga del Prisionero de la Patrulla Galáctica, en la que los Guerreros Z se enfrentaron a Moro.

Moro es un hechicero todopoderoso que escapó de la Patrulla Galáctica y lideró una pandilla de criminales súper fuertes en su lucha contra los héroes del Universo 7. Dado que esta historia fue el próximo capítulo para los Guerreros Zen el manga, no sería una gran sorpresa si este también resultara ser el plan de Dragon Ball Super 2.

Sin embargo, algunos sienten que Toei Animation puede no usar esta historia para la película debido a su duración. El Arco de Moro constaba de 25 capítulos, por lo que existe cierto debate sobre si se puede condensar o no en una película de dos horas.

Pero si hay una adaptación a la pantalla grande de la pelea de Moro en el horizonte, significaría que se avecinan cosas emocionantes para los Guerreros Z. En el manga, la historia de Moro mejoró las habilidades de Goku y Vegeta, puso a Yamcha y Chiaotzu nuevamente en acción, y más.

Dragon Ball Super: Broly sentó un precedente al presentar al legendario Super Saiyajin, lo que significa que más villanos no canónicos de las películas del anime de Dragon Ball Z pueden estar sobre la mesa.

¿Dónde empieza Dragon Ball Super?

El anime de Dragon Ball Super inicia después del Arco de Majin Buu en Dragon Ball Z. Los fanáticos primero deben ver las películas canónicas de “La Batalla de los Dioses” y “La Resurrección de Freezer”.

Se espera que la serie de Dragon Ball Super 2 inicie adaptando la segunda película en la pantalla chica con escenas extras y después iniciar con el Arco de Moro. DBS actualmente se encuentra en el Arco de Granola el Superviviente y puedes leer el manga en MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!