Dragon Ball: 5 personajes que pueden subir a la Nube Voladora y 5 que no

En Dragon Ball, la Nube Voladora fue dada a Goku como un regalo por el Maestro Roshi cuando los dos se conocieron al principio de la serie de anime.

La Nube Voladora permite a alguien volar sin usar su propia energía. El único inconveniente es que solo alguien que sea puro de corazón puede montarlo.

¿Qué necesitas para volar en la Nube voladora?

En el mundo de Dragon Ball, esto no solo significa que alguien tiene que ser un buen tipo: Bulma, Master Roshi y Krillin no son personas malvadas, pero no pueden montar la Nube voladora en absoluto.

En Dragon Ball, alguien que tiene un corazón puro significa que no solo retiene la mayor parte de su inocencia, sino que hace un buen trabajo al mantener su rabia bajo control y defender a los demás.

Durante mucho tiempo, la Nube voladora no se usó, ya que volar se convirtió en una habilidad que todos aprendieron, pero Goku la recuperó en Dragon Ball Super cuando se encontró incapaz de volar por su cuenta en el Bosque del Terror.

Desde ese momento, muchos fanáticos han mostrado un nuevo interés en la nube dorada, e incluso han debatido sobre qué personajes aún podrían montarla hasta el día de hoy y cuáles nunca podrían soñar con ella.

A continuación, presentamos a 5 personajes del mundo de Dragon Ball que son capaces de subir a controlar a la famosa Nube voladora del anime de Akira Toriyama.

Gohan

1.- Gohan

Como hijo de Goku, Gohan fue criado por los valientes valores de su padre, lo que explica por qué pudo montar el camino de la Nube Voladora hasta su adultez joven.

A pesar de mostrar un lado más orgulloso y feroz de sí mismo cuando se enfrenta a enemigos como Cell y Buu, Gohan aún conserva un sentido recto de la justicia, demostrado por su preocupación desinteresada por los demás que lo llevó a adoptar el alias de Gran Saiyaman en primer lugar.

Goku

2.- Goku

Muchos fanáticos dudaron de que Goku aún pudiera montar la Nube Voladora después de tantos años, especialmente porque ha mostrado un lado egoísta en Dragon Ball Super. A pesar de las innumerables advertencias de mantenerse alejado de Zeno, desobedeció estas órdenes solo porque quería luchar contra enemigos más fuertes de otros universos.

Aún así, el guerrero siempre permanecerá puro de corazón porque sus motivaciones realmente no poseen malicia, y son tan inocentes como siempre lo han sido. Lucha para poner a prueba sus propios límites, proteger a los más cercanos a él y no lo hace necesariamente para ganar, como otros guerreros.

Lunch (buena)

3.- Lunch

Lunch es uno de los terrícolas más peculiares de Dragon Ball, ya que ella es esencialmente dos personas en una. Cada vez que estornuda, cambia entre una versión de cabello oscuro, más amable de sí misma y una criminal rubia feliz. Si bien es obvio que Bad Lunch no podría montar en la Nube Voladora debido a su ansia de materiales y su propensión a la violencia, Good Lunch en realidad puede hacerlo.

Cuando Goku y Krillin la encontraron por primera vez, pudo viajar en la Nube Voladora de regreso a Kame House, y era tan ingenua y confiada que nunca se dio cuenta de los muchos planes de Roshi para echarle un vistazo, a menudo dándole el beneficio de la duda cuando su comportamiento se volvió demasiado cuestionable.

Uub

4.- Uub

Como la mayoría de los otros jóvenes guerreros en Dragon Ball, Uub definitivamente puede montar el Nube Voladora a pesar de haber sido Kid Buu, una encarnación del mal puro e indiscriminado, en su vida pasada.

En una edición especial de 2004 del manga, se mostró a Goku dándole a Uub la Nube Voladora cuando los dos abandonaron la isla Papaya después de retirarse de su combate. Dado que Uub pasará gran parte de su vida más joven entrenando con Goku y heredando sus valores, tal como lo hizo Gohan, es plausible que Uub pueda montar La Nube Voladora hasta bien entrada su adolescencia.

Arale

5.- Arale

Los fanáticos de Dr. Slump saben que Arale no es tan inocente como parece. En la otra serie popular de Akira Toriyama, actúa como una niña ingenua, pero es lo suficientemente inteligente como para realizar ecuaciones complejas por su cuenta y le dice constantemente a su creador que desea un cofre más grande. Aún así, en el fondo, es solo una niña amante de la diversión y lo más probable es que no comprenda el contexto de las cosas pervertidas que podría decir.

Incluso cuando luchó contra el General Blue, lo hizo bajo el pretexto de que estaban jugando, y no estaba tratando de vengarse o incluso lastimarlo (a pesar de hacer precisamente eso). Desafortunadamente, cuando volvió a encontrarse con Goku en Dragon Ball Super, los dos no tuvieron tiempo de dar una vuelta en la Nube Voladora, dado el hecho de que Beerus se involucró y le quitó la diversión a todo.

Y 5 personajes de Dragon Ball que no pueden.

Piccolo

1.- Piccolo

Originalmente, Piccolo era tan malvado como cualquier otro villano de Dragon Ball. Soñó con la muerte de Goku y quería esparcir la destrucción por toda la tierra tal como lo hizo el Rey Piccolo. Afortunadamente, se encontró renunciando a sus malos caminos, en gran parte debido a su vínculo con Gohan, quien fue la primera persona en aceptarlo sin juzgarlo. Puede haberse fusionado con Kami y Nail, dos de los Namekianos más honorables que existen, pero eso no lo convierte en el bastión de la pureza todavía.

Si bien está dispuesto a dar su vida por la seguridad de los demás, todavía tiene una tendencia a dejar que su ira se apodere de él, particularmente cuando se trata de jóvenes Saiyajin híbridos como Gohan, Goten o Trunks. Es posible que deba eliminar algo de ese exceso de ira que aún vive dentro de él antes de que tenga la oportunidad de pisar la Nube Voladora.

Goku Black

2.- Goku Black

A pesar de poseer el cuerpo de Goku y sus técnicas, Goku Black no podría montar la Nube Voladora debido a sus creencias torcidas y su no aversión a la violencia como medio para lograr sus retorcidos objetivos.

Aparentemente, Goku Black y Zamasu tienen corazones puros porque realmente se ven a sí mismos como haciendo un favor al universo, pero debe tenerse en cuenta que Whis y Beerus sintieron la malicia que emanaba de Goku Black durante su visita al pasado.

Mr. Satan

3.- Mr. Satan

Mr. Satan no solo se atribuyó todo el mérito de la derrota de Cell, sino que no tiene ningún problema en disfrutar de las riquezas y la fama que acompañan a esta invención.

Si bien a nadie en el Equipo Dragón parece importarle, el hecho de que Satanás se mantenga al día en tal estado de alerta haría que cayera directamente a través de la Nube Voladora si alguna vez saltara sobre él.

Vegeta

4.- Vegeta

Si bien Vegeta comenzó como un villano sediento de sangre, cambió mucho hacia el final de Dragon Ball Z, convirtiéndose en un héroe tanto como Goku. A pesar de permitir que lo convirtieran en uno de los secuaces de Babidi, se redimió después de sacrificar su vida para detener a Majin Buu. También hizo todo lo posible para salvar a guerreros como Cabba y Master Roshi durante el Torneo de Poder, y cuando Jiren lo derribó del ring, se sintió más frustrado por no poder proteger a los más cercanos a él. Y, sin embargo, solo hay un vicio que le impedirá montar la Nube Voladora: el orgullo.

Es su orgullo lo que a menudo lo lleva a actuar tontamente. Por ejemplo, le impidió darle energía a Genki Dama de Goku durante el Torneo de Poder, lo que no tenía ningún sentido lógico. Vegeta podría estar del lado de los buenos, pero necesita superar su orgullo antes de poder tener la esperanza de montar en La Nube Voladora. Pero conociéndolo, no querría usar la Nube Voladora ya que pertenece a Goku en primer lugar.

Beerus

5.- Beerus

Como Dios de la Destrucción, Beerus juega un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio, por lo que no se le culpa por los miles de millones de vidas que ha tomado durante siglos, ya que solo está haciendo su trabajo. Es su mala actitud lo que le impide montar la Nube Voladora. Se comporta con un toque de superioridad y menosprecia a los mortales, castigándolos por pequeñas ofensas como preparar comida que no era de su agrado.

También es bastante egoísta, arruinando la fiesta de cumpleaños de Bulma solo porque quería luchar contra un Dios Super Saiyan. Dios de la destrucción o no, la Nube Voladora lo rechazaría casi tan rápido como cualquier villano simplemente porque su personalidad apesta francamente.

