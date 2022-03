Dr. STONE: Ryusui, el especial de anime programa su ventana de lanzamiento

Se espera que el especial de Dr. STONE: Ryusui previamente anunciado se transmita el próximo julio de 2022. La compañía de producción Slow Curve hizo el anuncio en su evento de escenario AnimeJapan 2022.

El especial de televisión de anime contará con el personaje Ryusui Nanami, con la voz de Ryouta Suzuki, y una historia original que conectará la segunda y la próxima tercera temporada del anime Dr. STONE de TMS Entertainment.

Panel de Dr. STONE: Ryusui en Anime Japan 2022

Un nuevo tráiler y una imagen clave de Dr. STONE: Ryusui se revelaron el pasado diciembre en la Jump Festa 2022. Temporada 3 del anime Dr. STONE se estrenará en algún momento de 2023 y explorará el arco argumental de la "Era de la exploración" del manga original.

Shinya Iino (Revue Starlight, Made in Abyss) dirigió Dr. STONE con Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga, 91 Days) escribiendo el guión de la serie. Tatsuya Katou (WorldEnd, Revue Starlight), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Anima Yell!) y Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront) se encargaron de la composición musical.

Yuko Iwasa (Saint Seiya: The Lost Canvas, Yowamushi Pedal) estuvo a cargo de los diseños de personajes. TMS Entertainment se encargó de la producción de animación de la serie de anime.

Dr. STONE: Ryusui confirma fecha de estreno

El elenco de voces del anime presenta a Makoto Furukawa y Yuusuke Kobayashi como Taiju Ouki y Senku respectivamente. Otro elenco de voces incluye a Ayumu Murase como Ginro, Gen Satou como Chrome, Kana Ichinose como Yuzuriha Ogawa, Karin Takahashi como Suika, Kengo Kawanishi como Gen Asagiri.

Manami Numakura como Kohaku, Mugihito como Kaseki, Reina Ueda como Ruri, Tomoaki Maeno como Kinro, Yuuichi Nakamura como Tsukasa Shishio, Atsumi Tanezaki como Nikki Hanada, Yoshiki Nakajima como You Uei y Kensho Ono como Ukyo Saionji.

La segunda temporada, Dr. Stone: Stone Wars, se estrenó el 14 de enero de 2022. Crunchyroll transmitió el anime tal como se emitió en Japón de mayo a julio de 2021. La Verdad Noticias te recuerda que el programa compartirá más detalles desde su Twitter oficial @STONE_anime_off.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!