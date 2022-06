Dr. STONE: Ryusui anuncia fecha de estreno en nuevo tráiler

Ambientado después de la derrota del Imperio Tsukasa, el especial de televisión Dr. STONE: Ryusui, confirmó que tendrá una duración de 60 minutos. Su historia sigue al elenco con la intención de zarpar hacia el Nuevo Mundo para aprender más sobre el fenómeno de la petrificación.

Al necesitar un capitán experimentado para su barco, despiertan a Ryusui Nanami, el heredero del Nanami zaibatsu y una persona con experiencia en navegación, según la información de Minami.

Dr. STONE: Ryusui, el especial de anime, precederá a la tercera temporada que se estrenará en 2023. La primera temporada se emitió en 2019, mientras que la segunda temporada se emitió en 2021.

Dr. STONE: Ryusui fecha de estreno

El especial de anime Dr. STONE: Ryusui se estrena el 10 de julio de 2022 en Japón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información del programa. Recuerda que el escritor Riichiro Inagaki dice que la serie de manga original continuará.

El anime se basa en el manga publicado en Shueisha por Riichirou Inagaki y Boichi que comenzó en 2017 y tiene 25 volúmenes tankoubon a partir de marzo de 2022. La serie se serializa en Weekly Shonen Jump y se publica bajo el sello Jump Comics.

En 2019 se lanzó un spin-off titulado Dr. Stone Reboot: Byakuya, también de Riichirou Inagaki y Boichi. Crunchyroll describe el anime Dr. STONE como: “Senku es un joven extremadamente inteligente con un gran don para la ciencia y una ácida personalidad, y su mejor amigo es Taiju, que es muy buena persona pero más apto para usar los músculos que para pensar”.

“Cuando tras cierto incidente toda la humanidad acaba convertida en piedra, ellos logran despertarse en un mundo miles de años después, con la civilización humana completamente desaparecida y con toda la humanidad congelada en piedra como ellos estuvieron. Ahora es su obligación rescatar a la gente y crear un nuevo mundo.

Foto: TMS Entertainment / Dr. STONE: Ryusui

El especial de Dr. STONE: Ryusui está dirigido por Shuuhei Matsushita (director asistente de Yu-No: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World) en lugar de Shinya Iino de las dos primeras temporadas. El personal que regresa incluye a:

Yuuichirou Kido como compositor y guionista de la serie.

Mayuko Iwasa como diseñador de personajes.

Yoshio Mizumura para trabajos de diseño.

Hiroyuki Horiuchi como animador principal.

Shunichiro Yoshihara como director de arte.

Fuzako Nakao como diseñador de color.

Takeshi Kuzuyama como director de fotografía.

Tatsuya Katou , Hiroaki Tsutsumiy YUKI KANESAKA como compositores de música.

TMS Entertainment es la productora de animación de Dr. STONE.

