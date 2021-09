¿Dónde y cuándo leer My Hero Academia capítulo 326 en línea?

Los fanáticos de My Hero Academia están esperando ansiosamente el lanzamiento del capítulo 326 del manga. Bueno, después de retrasarse la semana pasada, el nuevo capítulo finalmente está cerca de su estreno oficial.

Escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, Boku no Hero Academia es uno de los mejores manga japoneses. La historia gira en torno a Izuku Midoriya, quien desea convertirse en el superhéroe más poderoso, similar a All Might. Sin embargo, varias personas quieren derribar a Deku.

El último capítulo de manga ha sido un viaje emocional para los fanáticos de Izuku, incluso mucho antes de que el manga entrara en hiatus por salud de Kohei Horikoshi. Ahora, todos los estudiantes de UA se han presentado para apoyar a Deku para que los civiles finalmente lo acepten y el próximo capítulo 326 promete más revelaciones.

¿Cuándo sale My Hero Academia capítulo 326?

Manga de Boku no Hero Academia en hiatus por 2 semanas

El nuevo lanzamiento llegará el 17 de septiembre de 2021. Inicialmente, el capítulo 326 de MHA estaba programado para lanzarse la semana pasada el domingo 12 de septiembre de 2021. Sin embargo, el manga tuvo una pausa inesperada debido a los problemas de salud del autor.

“Debido a la salud del creador, MHA está teniendo un descanso en este tema. Pedimos disculpas a nuestros lectores que lo esperaban con ansias”, dijo el equipo editorial de Boku no Hero Academia manga en Twitter.

Boku no Hero Academia se puede leer gratis y en línea

El capítulo 326 se lanzará a la medianoche JST (hora estándar de Japón). Sin embargo, para los lectores internacionales, el tiempo de publicación variará según la zona horaria. De todos modos, el capítulo 326 del manga My Hero Academia estará disponible para leer en MANGA Plus en los siguientes horarios:

Hora del Pacífico: 9 AM (PDT)

Hora central: 11 PM (CDT)

Hora del este: 12 PM (EDT)

Hora británica: 5 PM (BST)

Hora europea: 6 PM (CEST)

Spoilers de Boku no Hero Academia manga 326

Uraraka logró convencer a los civiles en MHA 325

Curiosamente, los spoilers del capítulo 326 ya están antes de su lanzamiento oficial. Según las filtraciones, el próximo capítulo del manga se centrará en la interacción de All Might con Stain, Hero Killer.

Sorprendentemente, Stain hará que All Might se dé cuenta de lo que realmente significa para las personas y que su sonrisa y coraje es lo que inspira a los demás. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el manga 325 revela la actual condición de Aizawa.

¿Que estudió está animando Boku no hero?

El estudio BONES está animando Boku no Hero Academia en su adaptación de anime. Al momento de redactar este artículo, se espera que el episodio 24 de la temporada 5 debute esta semana.

Lamentablemente, el próximo episodio concluirá My Villain Arc, y también marcará el final de la temporada 5 de My Hero Academia en Crunchyroll. Además, no hay confirmación de que el próximo episodio se retrase, por lo que se puede esperar ver el final de la temporada este fin de semana.

