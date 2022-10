Dónde y a qué hora ver 'One Piece' capitulo 1036

El capítulo 1036 de “One Piece” llegará esta semana y aunque todavía le queda un poquito de trama para alcanzar al manga de Eiichiro Oda, 'One Piece' continúa emitiéndose prácticamente sin parones ni temporadas cada semana desde que arrancó en 1999.

Otro nuevo episodio en simulcast

Por suerte, hoy en día lo tenemos mucho más fácil para ver nuestras series de anime favoritas según se emiten en Japón. En concreto, podemos ver el anime completo de 'One Piece' en Crunchyroll, y cada domingo la lista sigue creciendo con un nuevo episodio.

Esta semana toca el 1036, que se podrá ver en la plataforma a partir del próximo 16 de octubre de 2022 en japonés con subtítulos.

En España se podrá ver a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia se puede ver a las 3:00 am, en Chile a las 4:00 y en Argentina a las 5:00 am, para los madrugadores.

Por ahora seguimos en el Arco del País de Wano, que solo se detuvo momentáneamente en agosto con unos capítulos de relleno para dar un poco de contexto extra a 'One Piece Film Red' e introducir a Uta en el anime.

