¿Dónde y a qué hora ver One Piece Episodio 1039?

Los Piratas del Corazón encuentran a Luffy y lo salvan. Mientras tanto, Otama finalmente da su mando a los que se comieron su dango. Aquí están los detalles del Episodio 1039 de One Piece titulado “¡Un aumento dramático de aliados! ¡Los Sombreros de Paja contraatacan!”

¿Cuándo sale el episodio 1039 de One Piece?

Imagen: Toei Animation / One Piece

La fecha de lanzamiento del episodio 1039 de One Piece en México es el sábado 5 de noviembre. En Japón, el episodio saldrá el domingo 6 de noviembre a las 9:30 am JST. Para los espectadores internacionales, Crunchyroll está transmitiendo simultáneamente la serie.

El episodio con subtítulos en español estará disponible una hora y media después de su lanzamiento en Japón. En México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am.

Te puede interesar: Eiichiro Oda confirma que planea terminar One Piece en tres años

¿Dónde ver One Piece One Piece?

El anime One Piece está disponible en Crunchyroll. Los episodios más antiguos se transmiten en Netflix. Mientras tanto, el doblaje en español está en Crunchyroll y Netflix. Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre el Episodio 1038 de One Piece.

En el capítulo anterior, los Heart Pirates toman a Luffy y sacan el agua de su sistema. En otro lugar, Shinobu y Momonosuke logran aterrizar de manera segura. Momonosuke continúa preocupándose por Kinemon y los demás.

Mientras tanto, Nami desata Lightning Blast en Ulti. Bao Huang ve a Ulti noqueado y accidentalmente lo anuncia a todos. Usopp atrapa a Bao Huang para que Otama pueda hacer su anuncio.

Los Gifters llegan al Performance Floor, abrumando al lado samurái. Finalmente, Otama ordena a los que comieron el dango que cambien de lado y ayuden a derribar a Kaido. Para sorpresa de los piratas de Animal Kingdom, muchos comienzan a pasarse al lado de los samuráis.

Mientras tanto, Yamato se prepara para luchar contra Kaido en la azotea. Kaido le dice a Yamato que no hay esperanza para él desde que Luffy y Momonosuke se hundieron en el fondo del mar. Sin embargo, Yamato afirma que no necesitaba proteger a Luffy o Momonosuke.

Él dice que esos dos derrotarán a Kaido y liberarán a Wano. Kaido se ríe de Yamato y afirma que derrotarlo es imposible. Le dice a Yamato que se convierta en shogun, aunque Yamato se niega. Hasta que Luffy regrese, Yamato detendrá a Kaido. Recuerda que podrás ver One Piece Episodio 1039 el 5 de noviembre.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram